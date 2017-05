Krystyna Pawłowicz: Powinniście jak w Korei przejść reedukację

Sejmowa komisja poparła poprawkę resortu sprawiedliwości, dającą prawo zgłaszania do wyboru przez Sejm sędziów - kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa - stowarzyszeniom lub grupom sędziów i prokuratorów oraz władzom korporacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej.

Taką poprawkę złożoną przez wiceszefa MS Marcina Warchoła poparło we wtorek 15 posłów komisji sprawiedliwości i praw człowieka, 3 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem członkowie komisji żarliwie dyskutowali. Poprawkę tę krytykowała opozycja. "To nie będą kandydaci do KRS, tylko kandydaci na kandydatów" - mówił Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.

- Sądy stanęły niestety po stronie opozycji i tworzą wspólnie jedną wielką opozycyjną partię w Polsce, antydemokratyczną, bo nie przyjmujecie wyniku wyborów. Co więcej, w kolejnych swoich wystąpieniach odrzucacie jednoznaczny tekst Konstytucji, jak np. art. 4, który trzeba nie znać Konstytucji i być skrajnym przeciwnikiem demokracji – jak prof. Popiołek – który mówi, że suweren nie jest naród, tylko wartości w przepisach, a ich strażnikiem są sędziowie. To doprowadzone do absurdu - powiedziała Krystyna Pawłowicz.

- Środowisko sędziowskie wymaga odzyskania dla demokracji. Państwo powinniście jak w Korei przejść reedukację w obozach uczących demokracji - dodała posłanka PiS.

"Standardy Korei Północnej jako standardy rozpatrywane na komisji sprawiedliwości i praw człowieka? To Białoruś jest za mało? To Korea Północna jest tym celem, do którego dążymy?" – odpowiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna)

Projekt rządu

Rządowy projekt budzi krytykę w wielu środowiskach sędziowskich. W marcu przedstawiciele sędziów podkreślili, że projekt zmierza "do upolitycznienia sądów i naruszenia ich niezależności". "Iustita" apelowała do sędziów, aby w razie uchwalenia noweli nie brali udziału w wyborach do nowej Rady.

Resort sprawiedliwości podkreśla, że podobne rozwiązania "z powodzeniem funkcjonują w Europie", np. w Niemczech o powoływaniu sędziów sądów federalnych decyduje minister federalny wraz z komisją złożoną z ministrów krajowych i członków powoływanych przez parlament.