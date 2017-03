Krzysztof Łapiński: Antoni Macierewicz to atut rządu Beaty Szydło

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Premier Beata Szydło: Listy prezydenta do szefa MON to troska o sytuację w armii

"Rzeczpospolita" opublikowała wyniki badania preferencji partyjnych przeprowadzonego przez IBRiS według którego 29 proc. ankietowanych deklaruje poparcie dla PiS, 27 proc. dla PO, 9 proc. dla Nowoczesnej, 8 proc. dla Kukiz'15, 6 proc. dla PSL, a po 5 proc. dla SLD i Partii Razem. Skąd wziął się spadek Prawa i Sprawiedliwości?

- Nie jesteśmy partią sondażową. Nie można się upajać, gdy wyniki są dobre i nie można siać defetyzmu, gdy są złe. To jest pierwszy sondaż z takim wynikiem, zobaczymy, co pokażą następne. Jeśli się okaże, że kolejne pokazują podobne wyniki, to trzeba będzie się zastanowić, gdzie są błędy - powiedział Łapiński.

Jacek Nizinkiewicz dopytał, czy błędem nie było wysunięcie kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego w wyborach na szefa RE. - Żałuję, że pomysł tej kandydatury nie został uskuteczniony pół roku wcześniej. Można było zacząć wcześniej tę akcję. Wtedy miałoby to większą szansę powodzenia - ocenił poseł PiS.

- Stało się, jak się stało. Teraz należy oczekiwać, że Donald Tusk będzie dobrze wypełniał swoją misję i skupi się na przyszłości Unii Europejskiej, a nie sporze politycznymi PiS - PO - dodał.

Łapiński mówił również o liście Andrzeja Dudy do Antoniego Macierewicza. Czy szef MON dokonuje złej zmiany w armii? - Dokonują się zmiany, ale nie sądzę, że są złe. Na miejsce dowódców, którzy odeszli, pojawiają się nowi. Tak było również za czasów poprzednich rządów - odpowiedział Łapiński.

Poseł PiS odrzucił również opinię, że Macierewicz jest obciążeniem dla rządu. - Każdy minister, który dobrze pracuje, jest atutem rządu. Mogę powiedzieć, że jest atutem rządu Beaty Szydło - skomentował.