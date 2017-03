Krystyna Pawłowicz do Fransa Timmermansa: Turcy są przecież ludźmi

Pod konsulatem Turcji w Rotterdamie doszło do zamieszek

Foto: AFP

"No, to jak Panie Timmermans? Łamie Holandia prawa człowieka, czy nie? Turcy też są przecież ludźmi" - pisze na swoim profilu na Facebooku posłanka PiS Krystyna Pawłowicz nawiązując do dyplomatycznego kryzysu w relacjach Holandii z Turcją.