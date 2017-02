Beata Kempa: Premier w ciągu kilku dni wyjdzie ze szpitala

Kierowca seicento przyznał się do spowodowania wypadku

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 18.30 w Oświęcimiu. Rządowa kolumna trzech samochodów na sygnale, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała fiata seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu, które uderzyło w drzewo. Premier trafiła do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa, pytana przez RMF FM o to, kiedy premier opuści szpital, odpowiedziała: - Wszystko w rękach lekarzy. Kempa dodała, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych dni.

Minister w kancelarii premiera nie zgodziła się z zarzutem, że obywatele są niewystarczająco informowani o stanie zdrowia pani Beaty Szydło.

- Tych komunikatów było już kilka od dnia, momentu zderzenia - podkreśliła Beata Kempa. Dodała, że mediom podano informacje dotyczące stanu zdrowia premier Szydło. – Premier czuje się dobrze, może podejmować decyzje - powiedziała minister.

