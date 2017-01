Kaczyński zapowiada: Będziemy działać jak przy budżecie

W programie "Dwoje na jednego" w radiowej Jedynce Kaczyński powiedział, że w przypadku kontynuowania protestu polegającego na okupacji Sali Plenarnej Sejmu, "trzeba będzie znaleźć odpowiednie rozwiązania", aby Sejm pracował normalnie.

Zdaniem Kaczyńskiego, celem opozycji było stworzenie wrażenia i w Polsce, i w Europie, że w naszym kraju doszło do kryzysu konstytucyjnego. Prezes PiS jest zdania, że opozycja liczyła na dużo większe poparcie społeczne.

- Okazało się jednak, że jest ono nieporównanie mniejsze niż by się wydawało, na co wskazują zarówno wyniki badań socjologicznych, jak i wielkość tych grup, które się gromadziły pod parlamentem - mówi Kaczyński.

Szef partii rządzącej twierdzi, że "opozycja jest w zupełnym będzie" sądząc, że uda się jej sparaliżować prace Sejmu.

Jak stwierdził Kaczyński, w Sali Kolumnowej, do której 16 grudnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński przeniósł obrady i w której przegłosowano m.in. ustawę budżetową, była obecna "wystarczająca liczba posłów, by stwierdzić ważność głosowania", a "każde głosowanie było sprawdzeniem kworum, i było zwykle 236 posłów na sali, w dwóch głosowaniach było 237 posłów".

Oświadczył też, że na nagraniach z Sali Kolumnowej można zidentyfikować wszystkich obecnych podczas głosowania posłów.

Od 16 grudnia posłowie opozycji są obecni w Sali Plenarnej Sejmu. Domagają się powtórzenia głosowania nad budżetem, a przynajmniej udostępnienia nagrań z głosowania w celu sprawdzenia, czy głosujący posłowie stanowili niezbędne do uchwalenia ustawy kworum. Opozycja ma zamiar pozostać na sali do 11 stycznia, czyli do najbliższego posiedzenia Sejmu.