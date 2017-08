500 plus: ostatni dzień na wniosek

500 plus: ustalanie dochodu do świadczeń rodzinnych - zmiany

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku. Dotychczas wydane decyzje obowiązują do 30 września br.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeśli wniosek złożymy do 31 sierpnia, ale będą w nim błędy, to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli wniosek będzie niekompletny, gdyż będzie brakować np. dodatkowych dokumentów potwierdzających istotne w danej sprawie okoliczności, wówczas gmina wezwie nas o uzupełnienie wniosku w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Obowiązuje tu zasada pisemności postępowania – gmina wezwie nas do poprawienia wniosku/uzupełnienia braków w formie pisemnej lub elektronicznie (jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem portalu „Emp@tia" lub przez EPUAP).

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.