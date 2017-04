Rząd uszczelni program 500+

Rafalska: 500 plus nie doprowadził do odejścia kobiet z rynku pracy

Ministerstwo Rodziny potwierdza, że chce uszczelnić system przyznawania 500+. Zwłaszcza na pierwsze dziecko, gdy świadczenie jest uzależnione od dochodu. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ministerstwo przedstawi w najbliższych dniach.

Ograniczone koszty

– Obecnie rodzin, które spełniają kryterium świadczenia na pierwsze dziecko, jest ponad 1,5 mln. To 60 proc. wszystkich pobierających świadczenie – mówiła na środowej konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska. Dodała, że choć zdaniem resortu skala wyłudzeń nie jest duża, zmiany są konieczne.

Zgodnie z planami rodzic prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym lub na podstawie karty podatkowej nie będzie mógł już bez ograniczenia odliczać kosztów uzyskania przychodu przy wnioskowaniu o 500+ na pierwsze dziecko. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", rząd na podstawie obrotów wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą określi, jakiego rzędu są to koszty.

Teraz nawet osiągając przychody przekraczające 200 tys. zł, można otrzymać świadczenie, bo w przepisach jest luka. W PIT rozliczający się z fiskusem w uproszczony sposób wykazują bowiem tylko przychód. A przy przyznawaniu 500+ znaczenie ma dochód. Gmina ustala go na podstawie oświadczenia wnioskującego, którego prawdziwości nie jest w stanie zweryfikować. I choć za kłamstwo w oświadczeniu grozi kara nawet trzech lat pozbawienia wolności, to najpierw trzeba je wykryć, a to nie jest proste.

– Bazujemy na tym, co zadeklaruje wnioskujący o świadczenia. Nie mamy jak sprawdzić, czy podane informacje są prawdziwe – mówi Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Płocku. Dodaje, że w jej ośrodku zdarzali się już przedsiębiorcy, którzy mieli kilkaset tysięcy złotych przychodu, ale zadeklarowany przez nich dochód kwalifikował ich do uzyskania pomocy na pierwsze dziecko. I choć były wątpliwości, jaka jest prawdziwa sytuacja majątkowa, rodzina otrzymała świadczenia.

Uszczelnione zostaną też przepisy dotyczące samotnych rodziców. Zasady mają być takie same jak przy przyznawaniu prawa do zasiłku rodzinnego. A to oznacza, że 500+ na pierwsze dziecko nie będzie przyznawane, jeżeli samotny rodzic nie wystąpi o alimenty od drugiego. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy rodzice lub jedno z nich nie żyje, ojciec jest nieznany lub powództwo o alimenty zostało oddalone. Brak takich przepisów w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci powoduje, że matki prowadzą z ojcami ich dzieci wspólne gospodarstwo domowe, ale podają tylko swoje dochody przy wnioskowaniu o 500+.

Obniżka pensji nieopłacalna

Zmienią się też zasady dotyczące utraty dochodów. Obecnie się zdarza, że rodzice, by uzyskać świadczenie, przedstawiają urzędnikom nową umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą, ale z niższym wynagrodzeniem. Nowy dochód, po uwzględnieniu tzw. dochodu utraconego, kwalifikuje ich oczywiście do otrzymywania 500+. Po zmianach rodzice, którzy rozwiążą umowę ze swoim pracodawcą i zatrudnia się u niego na nowych warunkach, otrzymają świadczenie na pierwsze dziecko, ale dopiero po trzech miesiącach.

Doprecyzowana ma być też opieka naprzemienna, czyli sytuacje, gdy rodzice dzielą się opieką nad dziećmi z poprzednich związków, a mają je też z kolejnych (nowych).

Nie zmienią się natomiast fundamenty świadczenia – 500 zł nadal będzie przyznawane na drugie i kolejne dzieci bez kryterium dochodowego do ukończenia przez nie 18 lat.