Przechodzący na emeryturę za 25 lat dostaną najniższe emerytury

Przechodzšcy na emeryturę za 20-25 lat dostanš minimalne œwiadczenie. Teraz to 853 zł na rękę.

Demografowie i ekonomiœci nie majš wštpliwoœci. Żadne IKE, IKZE czy Pracownicze Plany Kapitałowe, ani nawet program 500+ nastawiony na zwiększenie liczby dzieci przychodzšcych w Polsce na œwiat nie naprawi obecnego systemu emerytalnego.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita", rzšd przymierza się na nowo do wprowadzenia jednolitej daniny. Pomysł został zarzucony po fali krytyki w 2016 r. Wszystko jednak wskazuje na to, że już niedługo pracujšcy na kontraktach cywilnoprawnych, samozatrudnieni, a także osoby dorabiajšce w kilku miejscach zapłacš wyższe składki. Wszystko po to, by ratować system emerytalny.

Ubogie kobiety i połowa mężczyzn

– Jedyna dobra wiadomoœć wynikajšca z prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego jest taka, że będziemy żyli dłużej. Przygotowaliœmy jednak ekonomiczny model polskiego społeczeństwa, w którym uwzględniliœmy różne postawy Polaków w kwestii pracowitoœci, wydajnoœci i podejœcia do oszczędzania na przyszłoœć. Wyszło, że 75 proc. osób z rocznika 1975 i młodszych, jeœli przejdzie na emerytury w obecnym wieku emerytalnym 60/65 lat, dostanie w przyszłoœci minimalne œwiadczenia – mówi prof. Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarzšdzania na Uniwersytecie Warszawskim i oœrodka badawczego GRAPE. – Taka perspektywa dotyczy praktycznie wszystkich kobiet i połowy mężczyzn - dodaje.

Z badań wynika, że podniesienie wieku emerytalnego i zrównanie go na poziomie 67 lat, zmienia sytuację tylko w niewielkim stopniu. Minimalne emerytury dostałoby wtedy około 40 proc. przyszłych emerytów.

Jedynym rozwišzaniem na przyszłoœć jest więc zmiana obecnego systemu emerytalnego. Pytanie tylko, na jaki.

Albo obywatelska albo uniwersalna

W pištek, na IV Forum Współpracy, eksperci zaproszeni przez ZUS rozważali dwie odrębne koncepcje zmian.

Pierwsza zakłada wprowadzenie emerytur obywatelskich. Byłyby wypłacane w jednakowej dla wszystkich wysokoœci, bez względu na zarobki czy długoœć kariery zawodowej. O prawie do tego œwiadczenia decydowałby odpowiednio długi okres zamieszkania w Polsce.

Z szacunków Dariusza Sanderskiego z Fundacji Kaleckiego wynika, że ten system byłby stosunkowo tani w utrzymaniu i w przyszłoœci przyniósłby spore oszczędnoœci. Zdaniem przeciwników tego rozwišzania uœrednienie œwiadczenia i wypłata niskiej emerytury nie zachęcałoby Polaków do wytężonej pracy. Skoro i tak będš mieli prawo do minimalnego œwiadczenia tylko za obywatelstwo, zniknie motywacja do pracy czy legalizowania zatrudnienia.

Z kolei dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS, zastanawiał się nad zaletami systemu uniwersalnego. W takim ujęciu wszyscy Polacy płaciliby w przyszłoœci takie same składki, od całoœci swoich przychodów. Wymagałoby to także włšczenia do powszechnego systemu emerytalnego nie tylko górników, rolników, ale także służb mundurowych, jak również prokuratorów i sędziów.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

prof. Gertruda Uœcińska, prezes ZUS

Liczba pobierajšcych emeryturę w kwocie niższej niż minimalna wzrosła w cišgu roku o kilkadziesišt tysięcy. To sygnał, że problem z wypracowaniem stażu pracy wystarczajšcego do uzyskania minimalnej emerytury jest coraz powszechniejszy. Œwiadczenia w wysokoœci kilku groszy lub kilkunastu złotych to zjawisko skrajne. Głównym problemem jest ponad 150 tys. œwiadczeń w przedziale od 500 do 900 zł. Liczba œwiadczeń niższych niż emerytura minimalna będzie w najbliższych latach wcišż rosnšć. Mamy licznš grupę osób, które długo pracowały na umowach nieoskładkowanych, inne pracowały bardzo krótko i za najniższe stawki. Dlatego trzeba się zastanowić, co zrobić z obecnymi zasadami nabywania prawa do emerytury, by to œwiadczenie dawało gwarancję zabezpieczenia minimalnych potrzeb na staroœć.