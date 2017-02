Świadczenie pielęgnacyjne także po 16. roku życia dziecka - wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy zajął się w środę odwołaniem od decyzji miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Łodzi.

Poszło o orzeczenie z listopada 2014 r., w którym zespół odmówił uznania, że dziecko wymaga stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Tymczasem rodzic dowodził, że poświęca na edukację dziecka po kilka godzin dziennie i bardzo zależy mu na tym, aby niepełnosprawna córka ukończyła naukę co najmniej na poziomie szkoły średniej, a jeśli się to uda, zdobyła wyższe wykształcenie. Dzięki dopisaniu do orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wskazania o niezbędnej opiece rodzic mógłby liczyć na świadczenie pielęgnacyjne (od 1 stycznia 2017 r. wynosi 1406 zł miesięcznie).

Najpierw miejski, a później wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wyszedł z założenia, że wskazanie w orzeczeniu o konieczności sprawowania stałej opieki jest niemożliwe po ukończeniu przez dziecko 16. roku życia. Zespoły odwołały się przy tym do rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, które wyróżnia dzieci, czyli osoby do ukończenia 16. roku życia, i pozostałe osoby w starszym wieku, co do których mogą wydać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zdaniem zespołu wskazanie o konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do dzieci, czyli – zgodnie z rozporządzeniem – osób do 16. roku życia.

Sąd Najwyższy, do którego dotarła ta sprawa, uznał to ograniczenie za bezpodstawne.

– Spór sprowadził się do definicji dziecka, której w przepisach nie ma – zauważył Zbigniew Myszka, sędzia SN. – Nie możemy jednak tracić z pola widzenia przepisów przewidujących obowiązek nauki do 18. roku życia ani kontynuowania ochrony takiego dziecka np. na gruncie przepisów ubezpieczeniowych, jeśli podejmie dalsze kształcenie na studiach.

Tym bardziej że art. 6b ustawy o rehabilitacji nie przewiduje ograniczeń wiekowych w ustalaniu konieczności stałej opieki.

SN uchylił wyrok i odesłał sprawę do ponownego rozpoznania.

Sygnatura akt: I UK 73/16