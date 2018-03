Poseł PSL: Polityk oddelegowany do Orlenu zarabiał 11 tys. zł dziennie

Ta lista jest dłuższa - Wojciech Jasiński jako prezes Orlenu zarobił 300 tysięcy miesięcznie, czyli 11 tysięcy dziennie - mówił w TVN24 poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski odnosił się do doniesień o zarobkach byłej szefowej Kancelarii Prezydenta Małgorzaty Sadurskiej w PZU. Media podały, że po przejœciu do zarzšdu PZU w cišgu pół roku zarobiła ona 421 tysięcy złotych.

Zgorzelski zwrócił uwagę, że lista polityków PiS, którzy po przejœciu do spółek skarbu państwa zarobili tak duże pienišdze jest dłuższa. - Wojciech Jasiński jako prezes Orlenu zarobił 300 tysięcy miesięcznie, czyli 11 tysięcy dziennie. Tyle zarabia polityk oddelegowany do koncernu, jednego z największych w Europie podczas gdy nasz projekt emerytura bez podatku, który ma dać emerytom 100-150 zł, prawdopodobnie został odesłany do kosza - oburzał się poseł.

- Pokora i praca zamienia się w arogancję i butę. Mandaryni partyjni wchodzš do spółek skarbu państwa zarabiajšc krocie - dodał polityk.

Zdaniem Zgorzelskiego PiS, którego politycy mówili w kampanii wyborczej o walce z arogancjš władzy, teraz "przekraczajš Rubikon hipokryzji".

- Nie politycy powinni być prezesami spółek skarbu państwa tylko fachowcy. Nikt mi nie powie, ze wybitnym menadżerem biznesu był pan Wojciech Jasiński. Kryterium doboru prezesów najlepszych spółek: kompetencje, które powinny być tak ustawione, by prezesami największych spółek nie powinni być politycy - przekonywał Zgorzelski.

Zdaniem posła PSL jest nieuczciwe wobec wyborców, gdy polityk startuje w wyborach ubiegajšc się o mandat poselski, a po zdobyciu mandatu odchodzi z Sejmu i zatrudnia się w spółce skarbu państwa.