Kamiński: Hitler też mówił, że są Niemcy lepszego i gorszego sortu

Kamiński: Hitler też mówił, że sš Niemcy lepszego i gorszego sortu

- Jeżeli ci młodzi ludzie, często bardzo nierozsšdni, słyszš w telewizji od lidera partii, człowieka, który rzšdzi Polskš, że sš Polacy lepszego i gorszego sortu, to co to oznacza w istocie? Adolf Hitler też mówił, że sš Niemcy lepszego i gorszego sortu. A uchodŸcy niosš choroby - mówił w radiu TOK FM Michał Kamiński, od poniedziałku poseł klubu parlamentarnego PSL.

