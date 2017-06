Jakub Stefaniak: PSL jest niszczony w PiS-owskiej telewizji

Jacek Saryusz-Wolski o Donaldzie Tusku: Co za szmata

Od wielu tygodni słychać głosy, że kandydatem ludowców w wyborach na prezydenta Warszawy może być Stefaniak, co sugerował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Na razie jestem kandydatem na kandydata. Gdy już będę kandydatem to tuż po tym, gdy poinformuję żonę, to potem pana redaktora - mówił Stefaniak.

Rzecznik ludowców narzekał na Telewizję Publiczną, która biorąc pod uwagę badania, pomija polityków PSL w zaproszeniach do programów. - PSL ma utrudniony dostęp do mediów rządowych, jest niszczony w PiS-owskiej telewizji - powiedział Stefaniak.

Dodał, że PSL ma alternatywny sposób na przekazywanie swojego programu wyborcom. - Naszym radiem i telewizją, przekaźnikiem, jest prezes, który jeździ po Polsce i spotyka się z ludźmi - mówił Stefaniak.

- Ubolewamy, że dzisiaj media rządowe zajmują się odgrzewaniem kotletów - rzecznik PSL mówił o nowych nagraniach z politykami z restauracji "Sowa i Przyjaciele", które ujawniło TVP Info.

- Dzisiaj skupmy się na tym, że projekt PSL zakłada dodatek dla emerytów w kwocie 500 zł. Nie mówi się o tym, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu PiS go odrzucił, a wszedł do Sejmu na plecach emerytów - powiedział Stefaniak.

Następnie wrócił do tematu Telewizji Publicznej. - Wiele osób mnie pyta czy oglądałem sobotni mecz reprezentacji. Tak, ale boli mnie, że w komercyjnej stacji - powiedział gość. - TVP powinna wydawać pieniądze na takie inicjatywy.

- Jak ktoś chce oglądać tę propagandę to powinien płacić abonament dobrowolnie. Nie można zmuszać wszystkich, żeby finansowali propagandę pana Jacka Kurskiego - mówił rzecznik ludowców. - Jestem konserwatywny, jeśli chodzi o media publiczne. One powinny być apolityczne.

- Problemem jest to, że dziennikarze, prawdziwi dziennikarze, którzy mają doświadczenie w telewizji i radiu, nie mają umowy o pracę - zakończył Stefaniak.