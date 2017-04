Władysław Kosiniak-Kamysz o wniosku o wotum nieufności dla rządu

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Kosiniak-Kamysz pytany o to, jaką rolę widziałby dla siebie w ewentualnym rządzie Grzegorza Schetyny odparł, że "nie aspiruje do tego rządu, bo taki rząd oczywiście nie powstanie".

Jednocześnie lider PSL zapewnił, że sama debata nad wnioskiem o wotum nieufności nie jest marnowaniem czasu, ponieważ będzie to okazja do podsumowania dotychczasowych rządów PiS. - Będziemy podsumowywać 17 miesięcy tego, co zdewastowało PiS - sprecyzował.

Kosiniak-Kamysz przyznał, że rząd PiS lepiej niż rząd PO-PSL radzi sobie z PR-em i mówieniem o własnych sukcesach.

Jednocześnie jednak lider PSL zarzucił PiS-owi "dzielenie Polaków" i "szczucie jednych na drugich".

- Może przynajmniej w przestrzeni relacji międzyludzkich coś się zmieni – wyraził nadzieję Kosiniak-Kamysz.

Sejm zajmie się w piątek wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Kandydatem PO na premiera jest Grzegorz Schetyna. Wniosek zapewne poprze Nowoczesna i PSL. Odwołanie rządu PiS byłoby jednak możliwe tylko w sytuacji, gdyby za wnioskiem zagłosowali politycy partii rządzącej, która dysponuje większością w Sejmie.