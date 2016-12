Michał Szczerba żąda publicznych przeprosin od Marka Suskiego

Poza żądaniem publicznego sprostowania poseł PO będzie się domagał od posła PiS wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wysokości 50 tys. zł.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu poseł Szczerba został wykluczony z obrad przez marszałka Marka Kuchcińskiego z PiS. – To było symboliczną sprawą dla zjednoczonej opozycji – mówi „Rzeczpospolitej" poseł Szczerba.

Obrady przeniesiono do Sali Kolumnowej. Po ich zakończeniu, w nocy poseł Marek Suski oskarżył Michała Szczerbę, że ten go zaatakował, gdy grupa posłów opozycji próbowała uniemożliwić mu opuszczenie gabinetu marszałka Sejmu.

– Zostałem zaatakowany. Ja ominąłem Szczerbę, a on mnie wtedy z tyłu złapał i przewrócił – opowiadał poseł Suski.

W tvp.info Suski tłumaczył, że nie można mówić o przypadku. - Przecież on się nie znalazł przypadkowo przed tymi drzwiami o wpół do trzeciej w nocy - tłumaczył poseł PiS.

Marek Suski zapowiedział też, że złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie naruszenia jego nietykalności cielesnej.

Tymczasem Michał Szczerba, twierdzi wprost, że poseł Suski kłamie. Powołuje się m.in. na nagrania udostępnione m.in. na Twitterze, na których widać, że to nie on, a poseł Suski atakuje posła Pawła Olszewskiego z PO, a potem się przewraca.

- Poseł Suski rzucił wobec mnie oskarżenia o charakterze karnym, w celu zdyskredytowania mnie. Traktuję to jako próbę zastraszenia – stwierdził poseł Szczerba.

Zapowiedział też, że zamierza bronić swojego dobrego imienia i dlatego żąda od posła PiS natychmiastowego sprostowania nieprawdziwych informacji.

- Jeśli to nie nastąpi do wtorku rano, to skieruję sprawę do sądu, żądając publicznych przeprosin oraz wpłacenia środków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – oświadczył Szczerba. Dodał, że będzie żądał przekazania na WOŚP 50 tys. zł.

Marek Suski przed południem nie odbierał telefonu.