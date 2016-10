Trzaskowski kandydatem na prezydenta stolicy?

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi dla Wirtualnej Polski, że chciałaby, aby to właśnie on ją zastąpił.

- To byłaby zmiana pokoleniowa. Warszawa jest stolicą Europy, a Trzaskowski ma doświadczenie europejskie – tłumaczyła Gronkiewicz-Waltz.

Z informacji wp.pl wynika, że Platforma Obywatelska zamówiła sondaż w sprawie polityków, którzy mieliby szansę wygrać wybory na prezydenta stolicy.

Wynika z niego, że to Rafał Trzaskowski cieszy się największą sympatią wśród potencjalnych wyborców PO i miałby szansę na wygranie wyborów.

Za Trzaskowskim przemawia też wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie. Był m.in. europosłem, ministrem, teraz jest posłem. Nie ma problemów z wystąpieniami publicznymi.

Poza tym ma doświadczenie w kampanii samorządowej. W 2010 roku był szefem sztabu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz.

– Jestem przekonana, że poradziłby sobie w Warszawie jako prezydent miasta – mówi prezydent stolicy dla wp.pl.

Zdaniem portalu także szef Platformy Grzegorz Schetyna popiera kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy, zwłaszcza że inne nazwiska z Platformy Obywatelskiej powoli się wykruszają.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska nie chce startować, szanse Jarosława Jóźwiaka, byłego już wiceprezydenta Warszawy oraz innych zastępców Gronkiewicz-Waltz przekreśliła afera reprywatyzacyjna, a Andrzej Halicki nie miałby szansy wygrać.

Z kolei kandydatury Ewy Kopacz nie poparłby szef Platformy. Dlatego tym bardziej szanse Trzaskowskiego na start w wyborach samorządowych w Warszawie rosną.

Terminowe wybory samorządowe powinny się odbyć dopiero za dwa lata, ale nie jest wykluczone, że w Warszawie odbędą się wcześniej.

W stolicy są dwie inicjatywy w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydent Gronkiewicz-Waltz.

Za jedną z nich stoi Stowarzyszenie Oburzeni, które już we wrześniu złożyło odpowiedni wniosek.

Inicjatorem drugiego jest radny miasta i były burmistrz Ursynowa Piotr Guział, który już po raz drugi chce odwołać prezydent Warszawy.

Trzy lata temu referendum z powodu zbyt niskiej frekwencji było nieważne, ale blisko 94 proc. głosujących chciało odwołania prezydent stolicy.

Tym razem, jeśli do takiego głosowania dojdzie, wynik referendum może być inny. Prezydent ma liczne grono przeciwników w związku z aferą reprywatyzacyjną, poza tym mieszkańcy Targówka są na nią źli z powodu odłożenia budowy mostu Krasińskiego.

Dodatkowo trzeba pamiętać jeszcze, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie reprywatyzacji w stolicy, a ewentualne postawienie prezydent zarzutów miałoby wpływ na skrócenie jej kadencji.

Nic więc dziwnego, że Platforma, a także inne partie szukają kandydatów, którzy wystartują w wyborach o fotel prezydenta stolicy.

Czy Trzaskowski będzie nimi zainteresowany? Sam Trzaskowski nie wypowiada się na ten temat. Portal wp.pl podaje, że do niedawna poseł się podobno się wahał, ale jeśli taka decyzja zapadnie w partii, to się zgodzi.

Fotel prezydenta stolicy to łakomy kąsek. - Dużo lepiej być prezydentem dużego miasta niż ministrem. Rządzenie stolicą można porównać do zarządzania krajem wielkości Estonii. Myślę, że jest to dobre doświadczenie do dalszej kariery – uważa Gronkiewicz-Waltz.

Innym przykładem jest Lech Kaczyński. Jemu prezydentura w stolicy otworzyła drogę do prezydentury w Polsce. I tą drogą mógłby pójść też Rafał Trzaskowski.