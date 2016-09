Dominik Tarczyński. Najpierw wyzwał na solo, teraz jego wyzwali trzej mieszkańcy Kielc

Poseł PiS do Wałęsy: "Zapraszam Cię na solo"

Powiedzieli mu: „Chodź na solo", nawiązując do głośnego wpisu polityka na Twitterze: „Zapraszam Cię na solo, bydlaku", który Tarczyński skierował do byłego prezydenta Lecha Wałęsy.

Do incydentu doszło w jednej z galerii handlowych w Kielcach. Jak donosi portal Kielce - NaszeMiasto, do posła PiS, który jadł tam posiłek, podeszło trzech dobrze zbudowanych mężczyzn.

I zaprosili do walki. - Chodź na solo – powiedzieli. Doszło do awantury i przepychanek. Musiała interweniować ochrona centrum. Nikt nie ucierpiał.

O pośle Dominiku Tarczyńskim głośno było pod koniec czerwca, gdy wyzwał do bójki byłego prezydenta. To była jego odpowiedź na słowa Lecha Wałęsy, który podczas spotkania lokalnych działaczy KOD-u w Gdańsku zapowiedział, że włączy się w jego działania, że traktuje KOD jako "komisję krajową porozumiewawczą", by przygotować się "na czas po PiS-ie".

W odpowiedzi poseł PiS napisał na Twitterze: "Bolek mówi przez media do posła na sejm RP, że 'wyrwie mnie z korzeniami'. Zapraszam cię na solo, bydlaku".

Za tę wypowiedź był ostro krytykowany. Ryszard Terlecki, szef klubu PiS uznał nawet, że wypowiedź posła na Twitterze "może świadczyć o zaburzeniu emocjonalnym czy umysłowym".

Po kilku dniach poseł Tarczyński pokajał się za swój wpis. - Przepraszam, panie prezydencie, to było niepotrzebne, to było głupie – powiedział.