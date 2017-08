Twitter: Fałszywy profil posłanki Pawłowicz

Konto pod jej nazwiskiem pojawiło się na Twitterze kilka dni temu. Jako motto jego założyciel podał: „Ludzie muszą nas słuchać, bo my wiemy co dla nich najlepsze. Prezes to dar niebios".

W ciągu kilku konto zyskało 434 obserwujących, a jego założyciel upublicznił już 157 tweetów naśladując czy parafrazując w nich styl znanej posłanki.

Zaczął od: - „Lewactwo nadchodzę ! Fejs to zło, a ja teraz idę z duchem narodu i chcę Wam powiedzieć słowa prezesa "Wy kanalie i zdrajcy".

Później pojawiły się inne wpisy m.in.: „Nie grzeszcie więcej i głosujcie na PiS !! Jesteśmy jedynymi wybranymi przez Boga! Lewacy wszystko co złe to przez was" czy „czytając wypowiedzi polityków opozycji zastanawiam się czemu my ich jeszcze tolerujemy !! Powinni być od razu skazani za zdradę na dożywocie".

Są też komentarze do bieżącej sytuacji:- Pan wojewoda powinien powiedzieć ze do lewaków nie jeździ ! Kaszubi zawsze byli krnąbrni i głosowali na PO ! Maja za to karę Boską" czy „Trzymajcie mnie bo wyjdę z siebie! Opozycja twierdzi że to nasza wina, że byliśmy na urlopie zamiast pomagać nawałnicy! Gdzie mieliśmy być?".

Na tym profilu pojawiają się m.in. retweety wpisów m.in. Tomasza Lisa naczelnego Newsweeka, z którym posłanka ostatnio wygrała proces sądowy o zniesławienie, ale też wiceszefa klubu PiS Marka Suskiego.

Do fałszywego konta odniosła się sama posłanka. – "Uwaga, uwaga. Informuję, że nie mam profilu na Twitterze. Jeśli krążą jakieś kopie niby moich wpisów dokonanych na tym medium, to są fałszywkami !!! Lewactwo walczy w swoim stylu" – skwitowała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.