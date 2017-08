Sondaż: Liga Zielonych drugą siłą polityczną w Finlandii

Touko Aalto, lider fińskich Zielonych

Foto: Marjo Suvanto (Own work) [CC BY 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/1.0)], via Wikimedia Commons

Z comiesięcznego sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzanego na zlecenie fińskiego serwisu yle wynika, że fińska partia Zielonych, z poparciem rzędu 17,6 proc., jest obecnie drugą siłą polityczną w tym kraju.