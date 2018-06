Prezes IPN dyscyplinuje pracowników

W mediach nie można krytykować przełożonych. Prezes IPN reguluje politykę medialną i grozi podejmowaniem kroków prawnych wobec pracowników, którzy nie zastosują się do ustalonych zasad.

Prezes Instytutu dr Jarosław Szarek ustalił zasady „kształtowania wizerunku medialnego IPN". Określił katalog osób, które mogą rozmawiać z dziennikarzami. Do wypowiedzi w mediach uprawnieni są m.in. zastępcy IPN, dyrektor generalny, szefowie Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, archiwum, naczelnicy pionu śledczego, a także okręgowych biur lustracyjnych. W piśmie skierowanym do kierownictwa IPN do którego dotarła „Rzeczpospolita" wymienionych jest 16 kategorii osób z Instytutu, z którymi media oficjalnie mogą rozmawiać. Szefowie komórek Instytutu mogą wydawać zezwolenia w tym zakresie swoim podwładnym.

Prezes IPN przypomina, że zgodnie z ustawą o Instytucie "pracownicy IPN także po ustaniu stosunku pracy są obowiązani zachować w tajemnicy wiadomości związane z działalnością Instytutu Pamięci, powzięte w związku z zatrudnieniem w Instytucie Pamięci, z wyjątkiem uzyskanych w toku badań naukowych".

Dalej prezes IPN dr Jarosław Szarek stwierdza: "Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w ramach swej aktywności w mediach społecznościowych powinni powstrzymać się od krytyki przełożonych oraz współpracowników, a także komentarzy , które mogą godzić w dobro IPN". "Dotyczy to także – precyzuje szef IPN – popierania lub innego odnoszenia się do listów otwartych skierowanych do Prezesa IPN a formułowanych w mediach społecznościowych lub pozostałych środkach masowego przekazu".

Jego zdaniem wszelkie wystąpienia publiczne w mediach społecznościowych i forach internetowych "należy formułować w taki sposób, aby nie wpływały one negatywnie na wizerunek Instytutu i nie podważały oficjalnego stanowiska urzędu".

Prezes Szarek na końcu pisma zastrzega "niestosowanie się do nich (powyższych zasad – dop. red.) skutkować będzie wyciąganiem konsekwencji prawnych".