Prezydent Duda: Polska i Ukraina mogą razem zbudować pomyślną przyszłość

Tablica znajduje się na budynku z numerem jeden, przy ulicy Lecha Kaczyńskiego, nazwanej jego imieniem w 2016 roku. "Pamięci Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przyjaciela Ukrainy" – głosi umieszczony na niej napis.

List skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości odczytał w sobotę prezydencki minister Adam Kwiatkowski; jego treść opublikowała na swej stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.

Andrzej Duda podkreśla w nim, że cieszy się, że władze i mieszkańcy Żytomierza pielęgnują pamięć o Lechu Kaczyńskim - "wybitnym mężu stanu i wielkim przyjacielu Ukrainy".

"Prezydent Lech Kaczyński przywiązywał ogromną wagę do relacji polsko-ukraińskich. Nasze dobre stosunki uważał osobiście za wyraz faktycznego stanu wzajemnych uczuć i postaw Polaków i Ukraińców" - napisał prezydent. Zaznaczył, że Lech Kaczyński jako polityk postrzegał polsko-ukraińskie relacje jako niezmiernie ważny element kształtowania solidarności europejskiej i współpracy regionalnej. "I dlatego też konsekwentnie zmierzał do budowania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu narodów Europy Środkowej i Wschodniej, w której istotną rolę odgrywają oba nasze państwa" - czytamy w liście.

Prezydent podkreślił w nim, że to przesłanie zachowuje pełną aktualność. "Polska i Ukraina mogą razem zbudować pomyślną przyszłość, opartą na szacunku i poczuciu solidarności, pielęgnując łączące nas dziedzictwo kulturowe oraz wspólnotę najwyższych wartości" - napisał Duda.

Zaznaczył, że oba nasze narody bardzo wysoko cenią suwerenności swoich państw, bo mają wspólne doświadczenie jej braku i obcej dominacji. "Z odwagą i nadzieją myślimy o dniu jutrzejszym i chcemy aktywnie działać po to, aby przyniósł on pomyślność naszym dzieciom i wnukom. I głęboko wierzę, że będziemy w stanie to osiągnąć" - czytamy w liście.

Prezydent RP podziękował w nim za pamięć o życiu, myśli i dziele prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "Chciałbym życzyć nam wszystkim - Polakom i Ukraińcom - abyśmy zawsze pozostali wierni jego przesłaniu i solidarnie się wspierając, budowali przyszłość coraz lepszą dla obu naszych krajów i narodów" - napisał Duda.

Prezydencki minister Adam Kwiatkowski w rozmowie z PAP ocenił, że odsłonięcie tablicy poświęconej prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu to bardzo ważny dzień dla relacji polsko-ukraińskich. "Pamiętajmy, że tu, na Żytomierszczyźnie mieszka bardzo wielu Polaków. Tablica powstała na ich wniosek, z ich inicjatywy" - dodał.

Oznacza to - podkreślił Kwiatkowski - że "polityka prowadzona przez Lecha Kaczyńskiego, w której mówił, jak ważna jest niepodległa i demokratyczna Ukraina, jak ważne są budowane na prawdzie relacje między Polską a Ukrainą, że to wszystko spotyka się tutaj ze zrozumieniem i wdzięcznością".

Kwiatkowski zaznaczył, że polityka Lecha Kaczyńskiego to także wyzwanie, testament, by budować Europę niepodległych, silnych państw, które ze sobą współpracują szanując swoją niezależność i terytoria.