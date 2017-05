Egipt chce się reklamować Chrystusem

Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu ma się "znaleźć na religijnej mapie turystycznej" tego kraju, po to, by przyciągnąć wielu turystów z całego świata – wynika z oświadczenia ministerstwa, które cytuje czołowy egipski dziennik Al-Ahram.

Minister Jehia Raszed ma na ten temat rozmawiać z zajmującymi się turystyką przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Raszed pojechał do Watykanu kilkanaście dni po wizycie papieża w Kairze, określanej mianem historycznej. Franciszek traktował swój wyjazd do Egiptu przede wszystkim jako wyraz solidarności z prześladowanymi chrześcijanami Bliskiego Wschodu, w tym milionami egipskich Koptów. Władze zdominowanego przez muzułmanów Egiptu zaś starały się pokazać swój kraj jako bezpieczny dla turystów.

Święta Rodzina przebywała w Egipcie kilka lat (maksymalnie dziesięć). Pisał o niej w swojej Ewangelii Święty Mateusz (Ucieczka do Egiptu 2, 13-15 i Powrót do Nazaretu 2,19-21). Maryja, Św. Józef i malutki Jezus schronili się tam przed planowaną przez Heroda rzezią niewiniątek.

„Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić» - czytamy w Ewangelii. „A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia»".

O samym pobycie Świętej Rodziny w Egipcie z Nowego Testamentu niewiele się można dowiedzieć. Wiele na ten temat jest natomiast w źródłach koptyjskich, pochodzi też z apokryfów.

Koptowie postawili wiele kościołów w miejscach, w których miała przebywać Święta Rodzina. Najważniejszy z nich to kościół świętego Sergiusza (Abu Serga) w stolicy, wybudowany tam, gdzie stał kairski dom Jezusa.

Święta Rodzina miała odwiedzić wiele innych miejscowości, które teraz trafią na „religijną mapę turystyczną" - głównie w Delcie Nilu: Farama (Peluzjum), Wadi Natrun (gdzie często przebywa koptyjski papież Tawadros II), Bilbeis (Felbs), Samalut, Maadi i będące dziś dzielnicą Kairu Heliopolis.

W sumie na mapie mają być aż 32 punkty związane ze Świętą Rodziną.