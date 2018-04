Waldemar Pawłak: PiS jest zjawiskiem przemijającym

Będziemy wspominać tę władzę jako dobrš szczepionkę na przywrócenie solidarnoœci wœród Polaków.

Rzeczpospolita: Zamieszanie wokół nowelizacji ustawy o IPN mogło przyczynić się do spadku poparcia PiS?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Waldemar Pawlak, były premier RP, minister gospodarki: Żadna władza nie jest wieczna. Jest kilka powodów spadku notowań PiS. Czarę goryczy przepełniły nagrody. Polacy długo nie zapomnš premii, które premier Szydło przyznała sobie i kolegom ministrom.

Pan jako premier nie przyznawał sobie i ministrom premii?

Jako premier nigdy nie przyznałem sobie ani podległym ministrom nagród. Były nagrody dla wiceministrów, ciężko pracujšcych i słabiej wynagradzanych. Bycie premierem i ministrem to w Polsce misja, a nie sposób na zarabianie pieniędzy. Odrębnš sprawš jest kwestia wynagrodzeń. W Ministerstwie Gospodarki wprowadziłem system zarzšdzania jakoœciš, dzięki czemu urzšd funkcjonował znacznie sprawniej. PiS zlikwidowało ten system, co cofnęło nas w zarzšdzaniu administracjš rzšdowš o dziesięć lat. W Polsce brakuje klasie politycznej spraw zasadniczych uzgodnionych ponad podziałami politycznymi. Kwestia wynagrodzeń dla rzšdzšcych może być rozsšdnie uregulowana, jeœli zostanie wyjęta z partyjnych sporów.

Z politycznego sporu nie udało się wyjšć organizacji na placu Piłsudskiego uroczystych obchodów Dnia Strażaka 4 maja 2018 roku, połšczonych z wręczeniem odznaczeń i uhonorowań dla ochotniczych straży pożarnych majšcych 100 lat i więcej?

Ze zdziwieniem i smutkiem patrzyłem na działania wojewody, który nie wyraził zgody na tradycyjne obchody Dnia Strażaka organizowane przez Zwišzek OSP RP. Pozytywny efekt był taki, że szef MSWiA zaproponował spotkanie, podczas którego wykazał dobrš wolę i chęć znalezienia kompromisu. Powinniœmy zadbać, żeby w każdej miejscowoœci œwiętowano 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległoœci, często będzie to wspomnienie Ochotniczych Straży Pożarnych, które wówczas działały i powstawały, tworzšc wspólnotę narodowš.

PiS próbuje przejšć OSP przed wyborami samorzšdowymi?

Nieszczęœcie, że w MSWiA znalazł się wiceminister Jarosław Zieliński, który próbuje zawłaszczać straż na partyjny użytek. Centralizowanie straży pokazuje brak zrozumienia tej służby. Gdy dochodzi do tragedii, to pierwsze reagujš miejscowe jednostki OSP. Państwowa Straż Pożarna ma jednostki ratowniczo-gaœnicze dopiero w miastach powiatowych i wojewódzkich. Dotychczas partnerska współpraca OSP i PSP była bardzo dobra w ramach krajowego systemu, teraz niepotrzebnie próbuje się podporzšdkować wszystko państwu.

Ma pan poczucie, że rzšdy PiS to nie jest władza na dłużej?

Każdej władzy, która ma dobre sondaże, wydaje się, że jest na dłużej. Mnie pokory nauczył kryzys ekonomiczny i współpraca pracodawców ze zwišzkami zawodowymi w obliczu kryzysu. Dzisiejsza opozycja traci czas na krytykowanie PiS. Powinna pokazać pozytywne rozwišzania.

Taki jest obecny PSL?

PSL za dużo czasu i energii traci na krytykę rzšdu. Oczekiwałbym od ludowców pokazania więcej pozytywnych propozycji. Od samego szarpania i zagryzania nic dobrego na przyszłoœć nie zbudujemy. PiS po drugich przegranych wyborach z PO odrobił lekcję i organizował debaty programowe, co wywołało wrażenie, że jest alternatywa dla rzšdu PO i PSL. Warto byłoby porównać dzisiejsze rozwišzania z receptami PiS z czasów opozycji. W debatach programowych opozycyjny PiS nie proponował rozwalania systemu sšdowniczego, tak jak dzisiaj zostało to przeprowadzone.

Ma pan poczucie, że będzie głównym oskarżonym w sprawie podpisania umowy gazowej z Rosjš?

Głównym oskarżonym w tej sprawie może być Wojciech Jasiński, minister skarbu w rzšdzie PiS, który zgodził się na podwyższenie ceny gazu zaproponowane przez Gazprom w 2006 r. Kiedy publicznie przypomniałem o tym fakcie, Wojciech Jasiński przestał był szefem Orlenu.

Może powstać kolejna komisja œledcza ws. podpisania umowy gazowej.

Pierwszy przed komisjš œledczš powinien zeznawać Wojciech Jasiński, a póŸniej ówczesny premier, który dostał notatkę z informacjš o podwyżce cen gazu i wynikajšcych z tego konsekwencjach dla gospodarki i gospodarstw domowych.

Pan chciał przedłużenia kontraktu jamalskiego do 2037 roku, co nie byłoby korzystne dla Polski.

W czasie negocjacji stosuje się różne manewry po to, żeby na koniec zawrzeć korzystne porozumienie. Nie zmieniono terminów dostaw. W 2010 roku dzięki twardym negocjacjom operatorem przesyłowym na gazocišgu jamalskim została stuprocentowa spółka Skarbu Państwa (polskiego) Gaz-System. Uzgodniliœmy również możliwoœć tzw. rzeczywistego rewersu na gazocišgu jamalskim, a to w praktyce oznacza możliwoœci dostarczania gazu z Europy Zachodniej trzykrotnie przekraczajšce potrzeby Polski.

Dlaczego Polska darowała Rosji gigantyczny dług?

Gdy Jasiński podpisał zgodę na podwyższenie cen gazu, to próbowano odegrać się na Rosjanach, podwyższajšc taryfy za przesył gazu na gazocišgu jamalskim. Urzšd Regulacji Energetyki podwyższał taryfy powyżej tego, co wnioskował EuRoPol Gaz. Z tego naliczano abstrakcyjne należnoœci, których druga strona by nie zapłaciła, bo w każdym arbitrażu byœmy przegrali. Bardzo jestem ciekaw, czy rzšd PiS wynegocjuje z Rosjš lepsze warunki dostawy gazu dla Polaków? Negocjacje z Rosjš powinny już zostać rozpoczęte, nie wolno takich spraw zostawiać na ostatniš chwilę. Możliwe jest też zrezygnowanie z dostaw rosyjskich dzięki wynegocjowanemu przeze mnie w 2010 roku rewersowi na Jamale.

Z tygodnika „Sieci" dowiedzieliœmy się, że za podpisanie umowy mógł pan wzišć milionowš łapówkę.

Ubolewam, że pan redaktor to tak powtarza i staje się tubš czarnej propagandy „Sieci". Czy ma pan tam umowę-zlecenie? Napisali „że mógłbym". Za coœ takiego nie mogę im nic zrobić.

Nie boi się pan rzšdów PiS?

Cenię rzšdy PiS, w szczególnoœci za wycišgniecie ręki do słabszych, jak choćby 500+. Boję się tylko Pana Boga. PiS jest zjawiskiem przemijajšcym. Za jakiœ czas będziemy wspominać tę władzę jako dobrš szczepionkę na przywrócenie solidarnoœci wœród Polakami.

Sondaże, mimo spadków, dajš PiS najlepsze notowania.

Opozycja przegrywa, bo na PiS odpowiada anty-PiS-em. Polacy nie chcš, żeby im zastšpić centralizm innym centralizmem, bardziej eleganckim, wyperfumowanym i œwiatowym. Potrzebna jest budowa wspólnoty ludzi dobrej woli, szanujšcych się mimo dzielšcych ich różnic.

Co oznacza list 59 senatorów USA do premiera RP?

List senatorów amerykańskich do premiera RP po raz kolejny dowodzi tego, że Polska musi się zmierzyć z ustawš reprywatyzacyjnš. Tego nie da się już zamiatać pod dywan, bo nie tylko polska opinia publiczna oczekuje uregulowań tych kwestii, ale również międzynarodowa.

Dlaczego za rzšdów PO–PSL nie uporano się z reprywatyzacjš?

Na poczštku 2008 roku przedstawiłem premierowi Tuskowi i ministrowi Rostowskiemu propozycje rozwišzania problemu reprywatyzacji poprzez analogię do poboru akcji na giełdzie.

To znaczy?

Mamy pewnš pulę akcji do objęcia, przykładowo 10 miliardów dolarów, które państwo polskie może sfinansować z długoterminowych obligacji przeznaczonych na ten cel. Kiedyœ nasze zadłużenie było tak restrukturyzowane obligacjami Brady'ego, dzięki czemu wyszliœmy z kryzysu na poczštku lat 90. Następnie wspólnie z potencjalnymi osobami majšcymi roszczenia należy ustalić zasady, tak jak przy poborze akcji, dajšc pewien czas na zgłoszenie udokumentowanych roszczeń, a potem kwotę się rozdysponowuje.

Jak?

Pula będzie do rozdzielenia między wszystkie uzasadnione roszczenia. Jeœli roszczeń byłoby dwa razy tyle, to byłoby to 50 proc. wartoœci. Jeœli trzy razy więcej, niż kwota położona na stole, to redukcja nastšpi do 33 proc. wartoœci roszczenia. Tak moglibyœmy uniknšć nadużyć i dzikiej reprywatyzacji. Niestety, we wrzeœniu 2008 roku po wybuchu kryzysu finansowego sprawa reprywatyzacji została odłożona.

Stać na to Polskę?

Polski nie stać na nieuchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej. Warto częœć œrodków ze zbrojeń przeznaczyć na reprywatyzację. Jeœli chcemy utrzymywać dobre relacje z Stanami Zjednoczonymi, warto zauważyć, że senatorom USA bardziej zależy na uregulowaniu reprywatyzacji w Polsce, niż na sprzedaży broni. Do przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia potrzebna byłaby również zgoda opozycji oraz zmiana w Konstytucji RP, mówišca o tym, że okreœlona ustawa załatwia roszczenia reprywatyzacyjne i póŸniej żadne roszczenia nie będš rozpatrywane.

Będzie pan kandydował w najbliższej serii wyborów?

Nie planuję. Los był dla mnie bardzo łaskawy politycznie. PSL ma młodego dynamicznego prezesa. Nie zamierzam nikogo wyręczać. PSL jest wartoœciowym elementem naszej współczesnoœci i historii, który będzie rozwijał się w przyszłoœci. Rzšdzenie zróżnicowanym społeczeństwem wymaga umiejętnoœci pogodzenia różnych, często sprzecznych ze sobš interesów i oczekiwań w taki sposób, żeby suma dobra wzrastała. Polityka stygmatyzowania, straszenia nie ma przyszłoœci. Polacy nie zaakceptujš rzšdzenia polegajšcego na centralizowaniu Polski. Naprawa wymaga wysiłku i współpracy wielu ludzi i œrodowisk. Protesty i demonstracje nie wystarczš , trzeba chodzić na wybory i mšdrze głosować. Demokracja może się odnowić po tym czasie twardych doœwiadczeń.

—rozmawiał Jacek Nizinkiewicz