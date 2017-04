Prezydent Andrzej Duda nie chce dryfować

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Wszystkie te działania mają sprawić, że prezydent Andrzej Duda wyjdzie z politycznego dryfu w krajowej polityce. Pierwszym etapem zmian jest znaczne wzmocnienie roli Krzysztofa Szczerskiego jako nowego szefa gabinetu.

Rozmówca z Pałacu: – Teraz Szczerski będzie nie tylko miał sprawy międzynarodowe, ale też zajmie się strategią, agendą i kalendarzem prezydenta w sprawach krajowych. To uznanie, że jego metody działania w kwestiach międzynarodowych sprawdziły się i trzeba przenieść je na wewnętrzny grunt.

„Rzeczpospolita" ustaliła, że w Pałacu powstanie odrębny zespół – nazywany roboczo Biurem Wydarzeń Krajowych – który będzie się zajmował tylko realizacją wydarzeń zaplanowanych wcześniej. Szczerski ma odpowiadać za polityczną strategię i planowanie. Adam Kwiatkowski – często krytykowany na Nowogrodzkiej – ma dalej odpowiadać za sprawy Polonii i realizację niektórych wydarzeń wewnętrznych. Kwiatkowski był członkiem grupy nazywanej w siedzibie PiS „trzej panowie K, czyli Kędryna, Kwiatkowski, Kolarski".

Szczerski wyrasta teraz na drugą osobę w Pałacu. Co więcej, nie ma planów, by ktoś miał przejąć jego portfolio w sprawach międzynarodowych. To też wzmocnienie – jak mówią nasi rozmówcy – jednego z głównych obszarów działania prezydenta, czyli sfery międzynarodowej. – W Pałacu panuje przekonanie, że prezydent Duda najlepiej ocenia pracę swoich „krakowskich" ministrów, czyli Szczerskiego i Kolarskiego. Rozumie jednak, że ogólnie w Pałacu działo się źle. I że czas na zmiany nadszedł – słyszymy.

Ale Duda nie poprzestaje na wzmocnieniu Szczerskiego. Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita", Eliza Kruczkowska – obecnie dyrektor ds. innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, koordynująca program Start In Poland – dostała propozycję objęcia funkcji w Pałacu, która byłaby zbliżona do tej, jaką pełni Paweł Szefernaker w KPRM. Jak mówi nam polityk PiS: – Duda chciałby zapewne wrócić do sytuacji z kampanii, w której z sukcesem współpracował z młodymi ludźmi: Szefernakerem i Mastalerkiem.

Kruczkowska miałaby skupić się na innowacjach i komunikacji internetowej Pałacu. Inny rozmówca z Ministerstwa Rozwoju: – To pokazuje kierunek. Ale Eliza nie ma takiego politycznego doświadczenia jak Szefernaker. To było widać w Kongresie Innowatorów, który nadzorował właśnie Szefernaker. Odbiór i przebicie medialne Kongresu znacznie różniło się od akcji „Startupy w Pałacu" Kruczkowskiej.

Kojarzona z Morawieckim Kruczkowska wzmocniłaby też – jak uważają nasi rozmówcy – rysujący się sojusz między prezydentem z jednej strony a Morawieckim i wicepremierem Gowinem z drugiej. Jak mówi nam rozmówca z Ministerstwa Rozwoju: – Duda mocno wsparł Kongres 590 w Rzeszowie. Dużą uwagę zwrócił też na ustawę o innowacyjności Gowina. Przekaz Dudy dotyczący startupów i nowych technologii pasuje do tego, na co nacisk stawiają Morawiecki i Gowin. To nie przypadek.

Trzeci kierunek reorganizacji dotyczy Pawła Muchy. Irytujący Nowogrodzką Kwiatkowski ma znacznie zmniejszony zakres odpowiedzialności, a rośnie rola Pawła Muchy, który został zastępcą Małgorzaty Sadurskiej. Oficjalnym powodem zmian ma być stan zdrowia Kwiatkowskiego. Jak jednak słyszymy, nie powinno to być odczytywane w sposób, że to rodzaj żółtej kartki dla Sadurskiej, bardziej ta zmiana ma wspomóc szefową kancelarii organizacyjnie. Mucha – do niedawna społeczny doradca prezydenta, później minister w KPRP, teraz zastępca szefowej kancelarii – odpowiada m.in. za legislację i projekty dotyczące pomocy frankowiczom. Często wypowiada się w mediach w imieniu Pałacu.

Jednak droga, jaka czeka prezydenta Dudę – od diagnozy sytuacji dotyczącej zmiany sposobu działania Kancelarii w sprawach krajowych, do rzeczywistej zmiany – jest długa. Najlepiej świadczy o tym fakt, że największa od wyborów zmiana w Pałacu nie przebiła się politycznie w żaden sposób, nie była obudowana żadnymi większymi wydarzeniami.

Wzmocnienie roli Szczerskiego i reorganizacja działania Pałacu mają nadać mu nowy impet, którego brakowało od początku kadencji. Ale to nie oznacza, że jego ekipa może z powodzeniem taki zwrot wykonać.