Cena czwartego zwycięstwa wyborczego Orbana

Wyniki wyborów mogš zachwiać trwajšcš od oœmiu lat bezwzględnš dominacjš Fideszu.

– Mamy do wyboru dwie drogi. Albo będziemy mieli rzšd narodowy i nie zostaniemy krajem imigracyjnym, albo rzšd utworzš ludzie George'a Sorosa i Węgry będš przyjmować imigrantów – mówił Viktor Orbán na niedawnym wiecu w Miszkolcu. Powtarza to zresztš na każdym spotkaniu przed wyborami (odbędš się 8 kwietnia), czynišc ze sprawy imigracji najważniejszy problem kampanii.

Zresztš całe Węgry sš oblepione plakatami wyborczymi, na których widnieje Soros, sędziwy amerykański miliarder w towarzystwie kilku osób w różnym wieku trzymajšcych w rękach nożyce do cięcia drutu ogrodzenia, za którym się znajdujš. Symbolizujš opozycję, która jest gotowa na wszystko, aby dojœć do władzy. Nawet na zniszczenie liczšcego 175 km płotu na granicy z Serbiš wybudowanego niemal trzy lata temu. Rozbudowany w roku ubiegłym kosztem 123 mln euro chroni przed zalewem imigrantów – jak twierdzi Orbán – nie tylko Węgry, ale i inne państwa UE. Domaga się więc bezskutecznie od Brukseli zwrotu kosztów budowy.

Za wszystkimi działaniami opozycji stać ma urodzony przed 87 laty w Budapeszcie Soros, którego majštek „Forbes" oblicza na 8 mld dolarów i który nie szczędzi pieniędzy na odsunięcie od władzy Viktora Orbána. Jest dla premiera Węgier tym, kim dla prezydenta Turcji Fethullah Gülen, słynny kaznodzieja przebywajšcy także w USA i oskarżany o przygotowanie puczu wojskowego latem 2016 roku.

Dowody już sš

Rzecznik rzšdu Zoltán Kovács oznajmił kilka dni temu, że znalazły się w końcu niepodważalne dowody na ingerencję Sorosa w sprawy jego dawnej ojczyzny. Pojawiły się całkiem niedawno na łamach izraelskiego dziennika „Jerusalem Post", w którym szef fundacji Sorosa w Niemczech Balázs Dénes wyjaœnia, w jaki sposób Niemcy mogliby przywołać do porzšdku węgierki rzšd.

– Niemieckie koncerny i inwestorzy sš ważnymi graczami na Węgrzech. Tak samo niemieckie MSZ, więc jeżeli chcš coœ zrobić, majš wszelkie możliwoœci – tłumaczył Dénes na spotkaniu w styczniu w Amsterdamie anonimowemu rozmówcy. Miał też przyznać, że Soros utworzył Fundację Społeczeństwa Otwartego po to, aby mieć wpływ na UE, a tym samym na Węgry. Rozmowa miała miejsce zanim w powstał nowy rzšd w Berlinie i szefem niemieckiego MSW został Horst Seehofer, były premier Bawarii, który traktował premiera Orbána jako swego bliskiego sojusznika w walce z kryzysem imigracyjnym. Często goœcił go w Monachium.

– Nie ulega wštpliwoœci, że Orbán cieszy się wsparciem rzšdu Bawarii, ale bynajmniej nie rzšdu federalnego – zapewnia „Rzeczpospolitš" Peter Balazs, były szef węgierskiej dyplomacji. Jest przekonany, że wszechobecna retoryka rzšdowa w sprawach zażegnanego już kryzysu imigracyjnego służy jedynie odwróceniu uwagi od rzeczywistych problemów kraju.

Nadzieje opozycji

Antyrzšdowe media, zwłaszcza należšce do finansowego magnata Lajosa Simicski, byłego zwolennika Orbána, przynoszš co dnia informacje o skandalach korupcyjnych w rzšdzie czy też w najbliższym otoczeniu premiera. Ostatnio głoœno było o ujawnionych przez Europejski Urzšd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF ) nieprawidłowoœciach w wykorzystaniu unijnych funduszy przez firmę Istvána Tiborcza, zięcia premiera. Chodzi o 40 mln euro przekazanych na sfinansowanie oœwietlenia ulicznego.

Pojawiły się też oskarżenia zwišzane z działalnoœciš rzšdowego programu uruchomionego jeszcze przed kryzysem imigracyjnym przyznawania węgierskiej wiz pobytowych w zamian za zakup obligacji wartoœci co najmniej 250 tys. euro. W ramach tego programu na Węgrzech miało się pojawić dwóch terrorystów. Takich rewelacji jest znacznie więcej.

Przeciwnicy Fideszu sš przekonani, że tego rodzaju informacje mocno osłabiły pozycję partii premiera Orbána, który walczy o trzeciš kolejnš i czwartš w ogóle kadencję na stanowisku szefa rzšdu (jest nim bez przerwy od 2010 roku, a wczeœniej był w latach 1998–2002). Dowodem ma być wynik lutowych wyborów w niespełna 50-tys. mieœcie Hódmezővásárhely. Od 19 lat rzšdził tam Fidesz, którego władzy pozbawił kandydat niezależny. Wspierała go niemal cała opozycja, nie wyłšczajšc skrajnie prawicowego Jobbiku. Ten fakt uskrzydlił opozycję.

Niektórzy jej zwolennicy widzš już na horyzoncie koniec Fideszu i przygotowujš się do przejęcia władzy w wyniku wyborów parlamentarnych w najbliższš niedzielę. Oczywiœcie zdecydowanie za wczeœnie. Nic nie wskazuje na to, aby Fidesz miał wybory przegrać ani też, że opozycja może się przeciwko niemu zjednoczyć w skali kraju. Może to jednak czynić w wielu spoœród 106 jednomandatowych okręgów wyborczych, tak jak to się stało w Hódmezővásárhely. To mogłyby dać partiom opozycyjnym przewagę w 199-osobowym parlamencie, pod warunkiem że uzyskałaby także niezłe rezultaty na listach krajowych.

Na razie partia premiera prowadzi nadal we wszystkich sondażach i ma ok. 32–34 proc. poparcia. Jobbik – ok. 12 proc.; Węgierska Partia Socjalistyczna – ok. 10 proc., a Koalicja Demokratyczna – 5 proc. Jednak jedna trzecia wyborców nie ma żadnych preferencji wyborczych. Z tych, którzy sš już zdecydowani, 44 proc. opowiada się za Fideszem, 24 proc. za ugrupowaniem Jobbik i zaledwie 11 proc. za socjalistami. Cztery lata temu Fidesz uzyskał w wyborach 44, 87 proc. głosów. W jednomandatowych okręgach zdobył 96 miejsc, z list krajowych – 37. W sumie dało mu ponad dwie trzecie mandatów.