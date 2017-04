Referenda orężem PO w walce z PiS

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Referenda stają się najnowszą bronią samorządowców i opozycji w politycznym starciu o nowy ustrój stolicy. W rzeczywistości jest to już polityczna rozgrywka o władzę między największymi partiami.

Po niedawnym plebiscycie w Legionowie zarówno PO, jak i PSL zachęcają do organizacji kolejnych głosowań. – Do wakacji spodziewam się kilkunastu referendów – mówi „Rzeczpospolitej" Andrzej Halicki z PO.

PiS chce zaś pokazać, że projekt ustawy, zgodnie z którą stolica miałaby się powiększyć o okoliczne miejscowości, jest konsultowany z mieszkańcami. Im więcej jednak referendów z takim wynikiem jak w Legionowie – gdzie 94 proc. głosujących odrzuciło zmiany w ustroju stolicy – tym trudniejszy politycznie dla PiS będzie cały projekt. Partia ta zapowiada, że konsultacje społeczne zakończą się do Wielkanocy. Później prace nad ustawą mają być wznowione, ale mogą się odbywać już w innej rzeczywistości politycznej.

Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Podkowa Leśna – to tylko niektóre miejscowości, gdzie zapowiadane są referenda. W Nieporęcie planowane jest na 14 maja. W Podkowie Leśnej po zablokowaniu przez wojewodę uchwały rady gminy mieszkańcy zebrali błyskawicznie ponad 1000 podpisów – dużo więcej niż wymagane – by przeprowadzić referendum. W Raszynie komitet referendalny zebrał ponad 750 podpisów, co postawiło w trudnej sytuacji zdominowaną przez PiS radę gminy.

– Będziemy mobilizować samorządowców do organizowania kolejnych referendów w gminach okalających Warszawę – zapowiedział już w ubiegły czwartek na antenie RDC Andrzej Halicki, o którym „Rzeczpospolita" pisała jako o bardzo prawdopodobnym kandydacie Platformy na prezydenta Warszawy. Ten przekaz nie jest zaskakujący, bo kluczowym elementem w tej kampanii już teraz stał się ustrój Warszawy.

PiS w ostatnich tygodniach buduje wokół zmian przekaz, w którym liczy się przede wszystkim to, co mówią obywatele. – Zdanie mieszkańców jest dla nas najważniejsze – mówił na konferencji prasowej zapowiadającej start konsultacji społecznych poseł PiS Jarosław Krajewski, kolejny polityk, którego nazwisko pojawia się w grze wokół kandydatur na prezydenta Warszawy. – Partia rządząca przechodzi test suwerena – komentował referendum w Raszynie Jakub Stefaniak, typowany przez PSL na kandydata na prezydenta Warszawy.

Nie byłoby tego bez wyników głosowania w Legionowie. Jak słyszymy, sukces był zaskoczeniem nawet dla polityków PO. Reakcja PiS była jednak przewidywalna. Jacek Sasin mówił w Polsat News o „przedwczesnym" referendum – ze względu na brak gotowego projektu, chociaż przyznał jednocześnie, że jego wynik „powinien dać do myślenia" o konieczności wprowadzenia kolejnych poprawek. Ale bez zmiany strategii PiS czeka zapewne seria tłumaczeń w sprawie kolejnych negatywnych wyników. To wzmocni też przeciwników całego projektu zmian w samym obozie władzy. ©?