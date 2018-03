Sejm na wolnych obrotach: Posłowie obradują rzadko

Miały być cztery dni, sš trzy. Posłowie obradujš wyjštkowo rzadko, a marszałek skraca posiedzenia.

W chwili zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej" trwały jeszcze głosowania w Sejmie. Jednak wszystko wskazywało na to, że póŸnym wieczorem posłowie będš mogli rozjechać się do domów. Pierwotnie mieli spędzić przy Wiejskiej też pištek, ale posiedzenie skrócono. I to już trzeci raz z rzędu.

Ostatni dzień tygodnia wypadł też z porzšdków posiedzeń na poczštku lutego oraz na przełomie lutego i marca, które poczštkowo też były planowane od wtorku do pištku. Skrócenie obrad jest tym bardziej zaskakujšce, że Sejm i tak zbiera się wyjštkowo rzadko.

Plan marszałka

„Rozrzedzenie" obrad Sejmu to efekt próby wprowadzenia przez marszałka Sejmu „trójpolówki", o czym jako pierwsi informowaliœmy w „Rzeczpospolitej" w listopadzie ubiegłego roku. Dotšd regułš było zwoływanie posiedzeń raz na dwa tygodnie. Ujawniliœmy plan marszałka Marka Kuchcińskiego z PiS, który zaproponował, by posłowie pracowali w cyklu trzytygodniowym: tydzień na obrady plenarne, tydzień na komisje i tydzień na pracę posłów w terenie. Celem było zwiększenie frekwencji na sali obrad, obecnie œwiecšcej pustkami, bo jednoczeœnie odbywajš się komisje.

Skutkiem realizacji tego planu jest to, że w okresie od stycznia do sejmowych wakacji zaplanowano tylko 11 posiedzeń. To wyjštkowo mało, bioršc pod uwagę to, jak często Sejm w analogicznym okresie obradował w poprzednich latach. W 2017 r. od stycznia do wakacji było 13 posiedzeń, w 2016 r. – 16, w 2015 r. – 14, a w 2014 r. – 15.

„Tyle, ile trzeba"

Dlaczego tak rzadko zwoływane posiedzenia sš skracane? To skutek wzorowej organizacji pracy izby – brzmiš oficjalne zapewnienia.

– Wszystko idzie szybko i sprawnie. Nie obserwuję ani sztucznego hamowania, ani przyspieszania prac – mówi Tadeusz Cymański, wiceszef klubu PiS. – Czwartkowe wieczorne głosowania można by przenieœć na pištek rano i nikt by się nie czepiał. Czy jednak nie lepiej, by posłowie mieli wolny dzień na pracę w terenie? – pyta retorycznie.

„Posiedzenia Sejmu trwajš dokładnie tyle czasu, ile jest potrzebne do podjęcia rozstrzygnięć, które spoczywajš na Wysokiej Izbie. Zmiany w terminarzu posiedzeń dostosowujš kalendarz do aktualnych potrzeb" – podkreœla Centrum Informacyjne Sejmu.

I dodaje, że poprzednie posiedzenie nie było trzydniowe, bo choć skasowano pištek, posłowie znów przyjechali do Warszawy we wtorek. Problem w tym, że tę decyzję podjęto w ostatniej chwili z powodów problemów z wyborem członków Krajowej Rady Sšdownictwa. Poczštkowo marszałek chciał przeprowadzić głosowanie, choć nie minšł termin na zgłoszenie kandydatów.

Dlatego opozycja twierdzi, że przyczynš skracania posiedzeń nie jest żadna œwietna organizacja pracy. – Powodem jest kryzys przywództwa – spekuluje rzecznik PO Jan Grabiec. – Szwankuje oœrodek decyzyjny przy Nowogrodzkiej. Rzšd i marszałek najpierw programujš posiedzenia Sejmu, a póŸniej okazuje się, że prezes Kaczyński ma inne zdanie – dodaje. A jako przykład podaje nieoczekiwane wycofanie nowelizacji ustawy o KRS, którš podczas tego posiedzenia miał zajšć się Sejm albo wielokrotnie przekładanie głosowań dotyczšcych prawa łowieckiego.

– Długim posiedzeniom nie sprzyjajš ostatnie zmiany w regulaminie, które ograniczyły czas wystšpień i możliwoœć odnoszenia się do poprawek Senatu – zauważa z kolei poseł PSL Piotr Zgorzelski. – Poza tym PiS chce przenieœć punkt ciężkoœci na wybory samorzšdowe, które nigdy nie były jego specjalnoœciš. Mniej obcišżeni posłowie majš zaangażować się w terenie – dodaje.

Klęska trójpolówki

A o zaangażowanie posłów PiS będzie tym łatwiej, że niepowodzeniem skończył się plan wprowadzenia „trójpolówki" przez marszałka Kuchcińskiego. Na projekt zmian w regulaminie Sejmu, sankcjonujšcy ten pomysł, nie zgodziła się pod koniec lutego komisja regulaminowa. Posiedzenia komisji wcišż odbywajš się więc w tygodniach sejmowych. – Posłowie PiS się zbuntowali, bo musieliby pilnować większoœci na komisjach, podczas gdy opozycja pracowałaby w terenie – mówi Jan Grabiec.

Decyzja PiS spowodowała irytację bulwarówek. „Leniuchy w Sejmie będš jeszcze mniej pracować!" – grzmiał na pierwszej stronie „Fakt". Z kolei „Super Express" przedzielił poselskie diety i uposażenia przez dni posiedzeń i wyszło mu, że politycy dostajš za każdy dzień pracy 2,7 tys. zł.

Partia rzšdzšca najwyraŸniej krytyki się nie boi, bo kolejne, kwietniowe posiedzenie też będzie krótsze. Pierwotnie miało trwać od 10 do 13 kwietnia. Jednak 10 kwietnia to rocznica katastrofy smoleńskiej, a 13 kwietnia to pištek, bez którego dotšd udawało się jakoœ obejœć. Ostatecznie posiedzenie zaplanowano więc tylko na dwa dni.