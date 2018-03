Włochy: Europa w trwodze, populiści u bram

Już w pištek Ruch Pięciu Gwiazd i Liga mogš porozumieć się w sprawie obsadzenia stanowisk w parlamencie. Koszmar Brukseli nabiera kształtów.

Przed wyborami 4 marca Luigi Di Maio (Ruch Pięciu Gwiazd) i Matteo Salvini (Liga) wyzywali się od najgorszych. Ale arytmetyka parlamentarna jest bezwzględna. Ani Ruch z 33 proc. głosów, ani centroprawicowa koalicja (37 proc.), w skład której wchodzi Liga, nie sš w stanie utworzyć większoœciowego rzšdu. I nagle odkrywajš, że łšczy ich całkiem sporo: sceptycyzm wobec Unii i euro (choć oba ugrupowania zarzuciły plan wyjœcia z unii walutowej), rozbudowa zabezpieczeń socjalnych, zaostrzenie warunków przyjmowania uchodŸców i ograniczenie podatków.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Di Maio próbował utworzyć koalicję z lewicowš Partiš Demokratycznš, która do tej pory rzšdziła Włochami, ale 4 marca poniosła spektakularnš klęskę (23 proc.). Jednak Matteo Renzi uznał, że nie może podjšć współpracy z ugrupowaniem, które jest przeciwne Unii. Dodatkowo Ruch Pięciu Gwiazd sprzeciwiał się w parlamencie w minionych pięciu latach wszystkim reformom Partii Demokratycznej, w tym cywilizacyjnym jak legalizacja małżeństw homoseksualnych. Renzi woli, aby partie populistyczne utworzyły rzšd i skompromitowały się, bo to stworzy szansę na powrót lewicy do władzy – mówi „Rz" Eleonora Poli, specjalistka od włoskiej polityki w Instytucie Spraw Międzynarodowych (IAI) w Rzymie.

Pierwszym sygnałem jest zapowiedŸ współpracy Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd dla obsadzenia ważnych stanowisko w parlamencie. Przewodniczšcym Senatu miałby zostać polityk tego pierwszego ugrupowania, izby deputowanej – tego drugiego. – Ruch Pięciu Gwiazd i Liga stały się głównymi graczami na włoskiej scenie politycznej i rozmowy o stanowiskach parlamentarnych to pokazujš – mówi Giovanni Orsina, wykładowca na Luiss University w Rzymie. To jego zdaniem będzie wstępem do utworzenia przez oba ugrupowania rzšdu. Tak, jakby we Francji gabinet został powołany przez Marine Le Pen (Front Narodowy) i Jean-Luca Melenchona (skrajna lewica).

Wszystko to coraz bardziej niepokoi Silvia Berluscioniego, ale nie z powodu losu, jaki spotka Włochy, tylko co stanie się z nim samym. 81-letni polityk miał nadzieję, że jego Forza Italia (14 proc. głosów) wyjdzie z wyborów z większym poparciem niż Liga (17 proc.). Stało się inaczej i to skrajnie prawicowy Matteo Salvini prowadzi teraz negocjacje w imieniu całego sojuszu wyborczego. Na poczštku tygodnia „La Repubblica" ujawniła, że Berlusconi „nie ma już nic przeciw" powołaniu koalicji z lewicowym przecież, populistycznym Ruchem Pięciu Gwiazd. Problem jednak w tym, że nikt tam nie będzie chciał miliardera.

– Berlusconi i jego towarzysze sš utożsamiani z korupcjš, którš od poczštku zwalczał Ruch Pięciu Gwiazd. Di Maio obawia się więc, że jeœli wejdzie z nim w alians, zostanie okrzyknięty „zdrajcš" przez szeregowych członków ugrupowania. Do budowy większoœci parlamentarnej nie potrzebuje zresztš Forza Italia, bo Ruch Pięciu Gwiazd z Ligš majš po temu wystarczajšcš liczbę deputowanych – zapewnia Eleonora Poli. Jej zdaniem taki sojusz jest dziœ najbardziej prawdopodobnym, choć wcale nie radosnym scenariuszem na przyszłoœć.

– Salvini zdradzi Berlusconiego, bo to unikalny moment w jego życiu: choć był do tej pory politykiem regionalnym, może zostać faktycznym przywódcš włoskiej prawicy. Po jego stronie jest też biologia: Berlusconi jest za stary, aby czekać na następne wybory – uważa ekspertka IAI. Jej zdaniem na czele nowej koalicji stanie łatwy do manipulowania, „techniczny" premier, bo ani Di Maio się nie zgodzi, aby szefem rzšdu został Salvini, ani Salvini nie przystanie na to, aby został nim Di Maio.

Odsunięcie od tworzenia rzšdu Forza Italia niepokoi i Brukselę, i rynki finansowe, bo to jedyne proeuropejskie, umiarkowane ugrupowanie na prawicy. Program populistów może zaœ doprowadzić do eksplozji budżetu kraju, którego dług sięga już 2,3 bln euro.

– Będš starali się wprowadzić tylko jeden z punktów programu, np. podatek liniowy albo powszechne œwiadczenia dla bezrobotnych. Więcej doprowadziłoby do paniki na rynkach finansowych. W tym czasie Włochy będš jednak wykluczone z poważnych negocjacji z Brukseli – mówi Eleonora Poli.

Szanse na stabilny rzšd Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd sš jednak niewielkie. Za dużo jest sprzecznoœci między oboma ugrupowaniami. Pierwsze reprezentuje sfrustrowanš klasę œredniš z północy, bastionem drugiego jest Mezzogiorno, bezrobotni i skromnie żyjšcy Włosi oczekujšcy większej opieki państwa. Dlatego całkiem możliwe, że po zmianie ordynacji wyborczej tak, aby ugrupowanie, które wygra wybory, mogło samodzielnie rzšdzić, koalicja się rozpadnie. Di Maio czy Salvini – kto na tym ostatecznie skorzysta? Nie wiadomo.