Kanclerz Angela Merkel nadal liczy na Polskę

Berlin zabiega o kompromis między Warszawš a Brukselš. Jest to misja arcytrudna.

Poniedziałkowa wizyta kanclerz Merkel w Warszawie ma rangę swoistego symbolu. Jest mianowicie drugš stolicš, którš odwiedza szefowa niemieckiego rzšdu po kolejnym, czwartym wyborze na to stanowisko. Na pierwszym miejscu był zawsze Paryż z wyjštkiem 2009 roku, kiedy niezwłocznie po wyborze spotkała się z Nicolasem Sarkozym w Brukseli.

– Obecna wizyta w Warszawie jest dowodem, jak wielkš wagę przywišzuje nowy rzšd w Berlinie zarówno do relacji z Polskš, jak i relacji Polski z Uniš Europejskš – mówi anonimowo „Rzeczpospolitej" Ÿródło zbliżone do niemieckiego MSZ. Innymi słowy, Merkel przybywa, by zaapelować do polskiego rzšdu, aby doprowadził do kompromisu w sprawach będšcych Ÿródłem napięć na linii Warszawa–Bruksela.

Jak twierdzi nasze Ÿródło, nowy szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas zakomunikował w pištek w Warszawie ministrowi Jackowi Czaputowiczowi, że warunkiem normalnych relacji wzajemnych jest wycofanie się z rozwišzań, które doprowadziły do uruchomienia przez Komisję Europejskš procedury z art. 7. Maas był ministrem sprawiedliwoœci w poprzednim rzšdzie Merkel i czuł się zobowiš zany do poruszenia tego tematu. Na spotkaniu z mediami minister Czaputowicz nie wykluczył, że w dalszej perspektywie można ocenić funkcjonowanie obecnego systemu i „dokonać pewnych modyfikacji".

Rozpoczynajšc czwartš kadencję, kanclerz Angela Merkel musi wiedzieć, na co może liczyć w Warszawie, przygotowujšc się wraz z Emmanuelem Macronem do reformy UE. W czasie pištkowej wizyty w Paryżu uzgodniono, że wspólne francusko-niemieckie propozycje zostanš przedstawione przed czerwcowym szczytem unijnym. Ich ostateczny kształt zostanie ustalony na specjalnym szczycie francusko-niemieckim.

– W tej sytuacji Polska powinna się okreœlić. Nie widać jednak, aby polski rzšd zmierzał do zmiany kursu – twierdzi w rozmowie z „Rzeczpospolitš" Stephen Bastos z niemiecko-francusko-polskiej Fundacji Genshagen.

Nikt nie ma wštpliwoœci, że obecne relacje polsko-niemieckie sš bardzo chłodne. Zasadniczš przyczynš takiego stanu rzeczy sš problemy zwišzane z ocenš praworzšdnoœci w Polsce. Kanclerz Merkel starała się nie zabierać w tej sprawie publicznie głosu, jednak w czasie kampanii wyborczej stwierdziła, że nie można trzymać języka za zębami, aby zachować pokój. – Chodzi o fundamenty współpracy w UE – powiedziała podczas konferencji prasowej w Berlinie.

Co ciekawe, w relacjach bilateralnych zgrzytów ostatnio jakby mniej. Nie jest już żadnym tematem sprawa reparacji wojennych, co najmniej od czasu styczniowej wizyty ministra Czaputowicza w Berlinie. Ustalono wtedy, że sprawš zajmš się eksperci, co oznacza, że została zdjęta z bieżšcej agendy politycznej. Nie słychać też w Warszawie nowych żšdań dotyczšcych statusu mniejszoœci narodowej dla niemieckiej Polonii. Podobnie w sprawach nauki języka polskiego w Niemczech. Koœciš niezgody jest jednak po staremu sprawa budowy drugiej nitki gazocišgu Nord Stream oraz problem traktowania uchodŸców.

Berlin uważa po staremu, co podkreœlił w Warszawie Heiko Maas, że jest to projekt komercyjny, a nie polityczny, wobec czego nie ma tu miejsca na ingerencję niemieckiego rzšdu. Mało kto ma w Niemczech wštpliwoœci, że Nord Stream 2 powstanie, mimo iż nie brak polityków, w tym z ugrupowania Merkel, uważajšcych, że jest przedsięwzięciem szkodliwym dla polityki energetycznej Europy.

– Wpływ na relacje polsko-niemieckie – jeżeli rurocišg powstanie – zależeć będzie od tego, czy uda się wypracować pewne rozwišzania wzmacniajšce unię energetycznš, odnowić zasadę solidarnoœci energetycznej oraz œrodki kompensacji energetycznej i geopolitycznej dla Ukrainy – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Kai-Olaf Lang, ekspert rzšdowej fundacji Wissenschaft und Politik.

Kanclerz Merkel nie kryje, że jednym z priorytetów dla jej rzšdu jest sprawa wspólnej unijnej polityki azylowej. Berlin nie rezygnuje z idei kwot imigracyjnych. Konflikt z Polskš na tym tle może nieco złagodzić podejœcie nowego szefa niemieckiego MSW Horsta Seehofera. W niedawnym wywiadzie krytykował on „moralizatorski" ton Brukseli wobec Polski i Węgier. W końcu Viktor Orbán był bliskim sojusznikiem Seehofera, do niedawna premiera Bawarii, gdy ten krytykował politykę imigracyjnš Angeli Merkel.