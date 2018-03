May idzie na zwarcie z Putinem

Takiego kryzysu między Londynem i Moskwš nie było od końca zimnej wojny.

Theresa May zapowiedziała w œrodę wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów. Majš opuœcić Wyspy w cišgu tygodnia. Zamrożone sš kontakty na najwyższym szczeblu między oboma krajami, a Wielka Brytania prowadzi konsultacje z sojusznikami, by zbudować solidarny front Zachodu w odpowiedzi na próbę zabicia przez Kreml Siergieja Skripala.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dopiero najbliższe dni pokażš, czy krucjata May zakończy się powodzeniem. Nie jest jasne, czy Londyn jest gotowy poœwięcić intratne interesy z Rosjš, w tym udziały BP w Rosniefcie i inwestycje rosyjskich oligarchów w brytyjskiej stolicy.

Także Donald Trump nie pali się do zerwania kontaktów z Kremlem, których potrzebuje, by zmusić Koreę Północnš do powstrzymania zbrojeń atomowych. Angela Merkel nie zamierza zaœ rezygnować z Nord Stream 2.

Jedno jest pewne: jeœli Władimir Putin znów postawi na swoim, nie tylko pomoże mu to wygrać wybory w niedzielę, ale też zachęci do jeszcze większych prowokacji wobec Zachodu.