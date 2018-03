Putin stawia May przed próbą życia

Kreml liczy, że spektakularne zabójstwo Skripala wykaże słaboœć Wielkiej Brytanii i podział Zachodu.

Były podwójny szpieg mógł umrzeć na upozorowany atak serca. Ale Moskwie nie zależało na dyskrecji. Przeciwnie, jako narzędzie zbrodni Kreml wybrał nowiczok, niezwykle toksycznš substancję opracowanš jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku przez Zwišzek Radziecki, która nadal zasadniczo pozostaje tylko w rękach Kremla. We wtorek, dziewięć dni po ataku przeprowadzonym w Salisbury, Siergiej Skripal wcišż leżał razem z córkš w szpitalu w stanie krytycznym.

– Sprawa jest bardzo œwieża, bo ustalenie, że użyto właœnie nowiczoku, zajmuje czas. Próbujemy zrozumieć motywy działania Rosjan. Wyglšda na to, że kierowały nimi dwa powody. Chodziło o ukaranie w szczególny sposób samego Skripala, który został uwolniony w ramach wymiany szpiegów w 2010 r., ale zapewne nie dotrzymał warunków porozumienia i nadal przekazywał tajne informacje o Rosji Brytyjczykom. Putin chciał w przykładny sposób pokazać innym Rosjanom, co ich czeka za zdradę. Kreml chciał też przetestować zdolnoœć działania Wielkiej Brytanii w chwili, gdy z powodu brexitu jest izolowana w Europie. Wszystko, co pokazuje słaboœć Zachodu, jego podział, jest na rękę Moskwie – mówi „Rz" Mark Galeotti, wybitny brytyjski znawca Rosji.

Rosja prowokuje

Daniel Fried, który jeszcze rok temu był odpowiedzialny za koordynację polityki sankcji wobec Rosji w Departamencie Stanu, widzi sprawy podobnie.

– Ta próba zabójstwa mieœci się w długiej serii prowokacyjnych działań Rosji, jak zajęcie Krymu, naruszanie przestrzeni powietrznej krajów NATO czy ingerencja w amerykańskie wybory, za które Putin nawet nie próbuje się tłumaczyć i które nie spotykajš się z wystarczajšco twardš reakcjš Zachodu. Oby teraz nastšpił czas przebudzenia – mówi „Rz" Fried.

We wtorek w Londynie znaleziono martwego Nikołaja Gluszkowa, bliskiego przyjaciela zmarłego oligarchy Borysa Bieriezowskiego, który przez wiele lat œcierał się z Putinem i zmarł w podejrzanych okolicznoœciach w 2013 r.

– Czy ja też mam się czego obawiać? Czy za tym wszystkim stoi Putin? – zastanawia się w rozmowie z „Rz" Igor Sutyagin, rosyjski ekspert w dziedzinie broni jšdrowej, który przesiedział 11 lat w rosyjskich więzieniach pod zarzutem przekazywania informacji Brytyjczykom i został przekazany Londynowi w tym samym roku co Skripal.

Zdaniem „New York Timesa" w Londynie jest dziœ więcej rosyjskich szpiegów niż w czasach ZSRR. Ich głównym zadaniem jest pilnowanie oligarchów, którzy wyjechali z Rosji i sš często skłóceni z Putinem.

W poniedziałkowym przemówieniu w Izbie Gmin May powiedziała, że jest „niezwykle prawdopodobne", iż za próbš zabójstwa Skripala stojš rosyjskie władze. Premier dała Moskwie czas do północy we wtorek na udowodnienie, że nowiczok dostał się w niepowołane ręce i Kreml jest niewinny. W przeciwnym razie w œrodę szefowa brytyjskiego rzšdu ma przedstawić retorsje wobec Rosji.

– Jesteœmy œwiadkami najpoważniejszego kryzysu w stosunkach między Londynem i Moskwš od końca zimnej wojny. W niedzielnych wyborach prezydenckich Putin zyska na tej konfrontacji, choć to akurat nie jest głównym motywem jego działania – uważa Galeotti.

Szansa, że konflikt uda się rozwišzać polubownie, jest bliska zera. We wtorek po południu szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow podniósł prowokację na jeszcze wyższy poziom, zarzucajšc Brytyjczykom, że to oni... łamiš reguły prawa międzynarodowego. Miałaby o tym œwiadczyć odmowa Londynu dopuszczenia rosyjskich specjalistów do zbadania toksycznej substancji użytej przy próbie zabójstwa.

Solidarnoœć NATO

„Daily Telegraph" twierdzi, że Downing Street rozważa wystšpienie o aktywację art. 5 traktatu waszyngtońskiego przez NATO. Byłby to drugi taki przypadek w historii sojuszu po zamachach 11 wrzeœnia 2001 r. To jednak wydaje się mało prawdopodobne: w parlamencie May oskarżyła Rosję o „bezprawny akt przemocy na terenie Wielkiej Brytanii", ale nie „agresję" na jej kraj.

Ale i bez tego możliwoœci działania May przeciw Rosji sš rozległe. W pierwszej kolejnoœci można się spodziewać wydalenia czołowych rosyjskich dyplomatów z Londynu, być może łšcznie ze znanym z agresywnych wypowiedzi ambasadorem Aleksandrem Jakowenko. Brytyjczycy mogš się też zdecydować na odcięcie rosyjskich banków od zarzšdzanego z londyńskiej City systemu płatnoœci Swift oraz rozliczenie bliskich Putinowi oligarchów z podejrzanych funduszy, za które kupujš intratne nieruchomoœci w brytyjskiej stolicy. May może też wzmocnić brytyjski kontyngent wojskowy w republikach bałtyckich, a nawet przeprowadzić cyberatak na czołowe rosyjskie instytucje państwowe.

– To jest moment próby dla May. Jeœli znów ograniczy się do półœrodków, jak to robi w negocjacjach o brexicie, ostatecznie pokaże, że nie ma ona formatu premiera na czas wojny – uważa Galeotti.

Decydujšca będzie zdolnoœć zachodnich sojuszników do zbudowania wspólnego frontu przeciw Putinowi.

– Wielka Brytania musi działać razem z Amerykš, Niemcami, Francjš, Polskš, Hiszpaniš. Niestety, wcišż także w moim kraju wielu nie rozumie, na czym polega rosyjskie zagrożenie – mówi Daniel Fried.

We wtorek May rozmawiała przez telefon z Donaldem Trumpem, który póŸniej poparł publicznie brytyjskš opinię, że za próbš morderstwa najpewniej stoi Rosji. Wyrazy solidarnoœci z Brytyjczykami wyraził także Emmanuel Macron.

W ub. tygodniu pełnomocnik Białego Domu ds. Ukrainy Kurt Volker tłumaczył „Rz", że administracja Trumpa nie tylko nie złagodziła polityki prowadzonej przez Baracka Obamę wobec Moskwy, ale jš wręcz zaostrzyła. Jednak wraz ze zdymisjonowaniem przez Trumpa sekretarza stanu Rexa Tillersona rodzš się wštpliwoœci, czy będzie tak nadal. W Paryżu Macron odrzucił z kolei apel swojego poprzednika François Hollande'a o interwencję w Syrii, aby ograniczyć tam wpływy Rosji. Kanclerz Merkel kilka dni temu przyznała natomiast, że liczy na „nowe otwarcie" z Putinem po wyborach prezydenckich 18 marca. W wyborach zaœ 4 marca we Włoszech wygrały populistyczne partie dšżšce do zbliżenia z Rosjš.