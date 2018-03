Aborcja - pierwszy problem Merkel

Praca nowego rzšdu koalicyjnego rozpoczęła się od poważnego konfliktu.

Tak nie wyglšda poczštek koalicji opartej na zaufaniu – twierdzi Elisabeth Winkelmeier-Becker, rzeczniczka frakcji CDU/CSU ds. prawnych. Chodzi o projekt ustawy nowelizujšcej kodeks karny, a dokładnie wykluczenie z niego art. 219a. Przewiduje on karę grzywny lub rok pozbawienia wolnoœci za „reklamowanie przerwania cišży".

Projekt przedstawiła właœnie w Bundestagu partia SPD, a więc partner CDU/CSU w koalicyjnym rzšdzie, który zostanie zaprzysiężony w œrodę. Jak twierdzš oburzeni tym faktem przedstawiciele partii chadeckich, takie postawienie sprawy nie tylko godzi w system wartoœci CDU oraz bawarskiej CSU, ale jest także działaniem, które stawia pod znakiem zapytania dobre intencje partnera koalicyjnego. Sš to mocne słowa na starcie kolejnych wspólnych rzšdów, ale przyznać trzeba, że SPD nie od dziœ walczy z art. 219a.

Sprawa stała się głoœna w listopadzie ubiegłego roku, kiedy zapadł wyrok skazujšcy Kristinę Haenel, 61-letniš ginekolog z Hesji, na 6 tys. euro grzywny za reklamowanie aborcji na swej stronie internetowej. Obrona była zdania, że prezentowane tam informacje na temat przebiegu aborcji nie mogš być w żadnym przypadku uznane za jego reklamę, co jest w Niemczech czynem karalnym. Sama aborcja jest legalna, jeżeli zostanie dokonana przed upływem 12. tygodnia cišży i jeżeli kobieta skorzystała co najmniej trzy dni przed zabiegiem z fachowej porady w tym zakresie. Nie tak dawno działalnoœć takš prowadziły nawet instytucje koœcielne, co było Ÿródłem konfliktu z Watykanem.

Kristina Haenel odmówiła uiszczenia grzywny, wniosła apelację, a pod jej petycjš wzywajšcš do zniesienia art. 219a podpisało się ponad 150 tys. osób. Przypomniano też wtedy, że przepis kodeksu został do niego wprowadzony w 1933 roku, a więc w czasach nazistowskich, co miałoby być dodatkowym argumentem za jego usunięciem. Okazało się też, że niemieckie sšdy wydały w ostatnim czasie wiele wyroków skazujšcych ginekologów na grzywny za promowanie dokonywanych przez nich zabiegów przerywania cišży.

Sprawš zajęła się SPD i stšd projekt nowelizacji kodeksu, który trafi w najbliższych dniach pod głosowanie. Nie jest jasne, czy zwolennicy nowelizacji kodeksu uzyskajš większoœć.

Nie wszyscy deputowani SPD sš za. Zdeklarowanymi zwolennikami zmiany sš Zieloni, liberałowie z FDP oraz postkomuniœci z Die Linke. Przeciwko występuje obóz kanclerz Angeli Merkel oraz deputowani prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

W Niemczech wykonuje się rocznie ok. 100 tys. aborcji. Eksperci twierdzš, że prawdziwa liczba jest znacznie większa. Nieproporcjonalnie wiele zabiegów w stosunku do liczby ludnoœci dokonuje się w landach graniczšcych z Polskš.