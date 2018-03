Opozycja szuka, ale ma problem z Brukselą

Platforma Obywatelska podjęła próbę sięgnięcia po centrowy elektorat w kontekœcie relacji z UE. To może być bardzo ryzykowna strategia.

Przez ponad dwa lata rzšdów PiS codziennoœciš stał się konflikt z Brukselš. I to na licznych frontach – od Komisji Europejskiej i kwestii praworzšdnoœci po kolejne debaty i rezolucje w Parlamencie Europejskim. Wszystko to okazało się poważnym politycznym problemem dla PiS, ale i opozycji. Bo na gruncie krajowym politycy partii Jarosława Kaczyńskiego sprawnie wykorzystujš przeciwko niej – zwłaszcza Platformie – działania i słowa ich polityków na arenie międzynarodowej. Dopiero niedawno partia Grzegorza Schetyny zaczęła zmieniać podejœcie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Platforma przez lata pozwalała na to, by PiS definiowało jej podejœcie europejskie jako „donoszenie na Polskę", wykorzystujšc przeciwko PO słowa o „ulicy i zagranicy", które miał wypowiedzieć Grzegorz Schetyna na jednym z zamkniętych spotkań w trakcie wewnętrznej kampanii wyborczej. PiS zadanie ułatwiły ostre wypowiedzi niektórych europosłów PO czy też np. głosowanie „za" rezolucjš zawierajšcš poparcie dla sankcji wobec Polski.

Dopiero niedawno PO zaczęła modyfikować swój kurs. Lider Platformy w ubiegłym tygodniu stwierdził, że wišzanie praworzšdnoœci z funduszami spójnoœci jest błędem. Zarzšd partii rekomendował, by europosłowie PO nie brali udziału w głosowaniu w sprawie kolejnej rezolucji o Polsce, pięcioro z nich jednak się wyłamało. Samo w sobie pokazuje to, jak problematyczna nawet dla własnej partii jest nowa strategia. I jak bardzo niezależna od centrali jest częœć delegacji w PE.

Platforma chce też pokazywać skutecznoœć na forum europejskim poprzez działania równoległe z rzšdem na rzecz unijnego budżetu. Dla strategów PO potencjalne problemy PiS w tej właœnie sferze mogš być kluczowym argumentem w serii najbliższych kampanii wyborczych.

Ale dla wyborców „rdzeniowych" PO jakiekolwiek ustępstwa mogš być sygnałem słaboœci. Dla wyborców PiS i polityków tej partii to okazja do pokazania, że strategia rzšdu wobec Brukseli jest słuszna, skoro zgadza się z niš opozycja. To największe ryzyko. Jeœli PO uzna, że nie wygra wyborów bez centrum, to może w najgorszym razie zdemobilizować w tym samym czasie własny elektorat i pokazać, że ulega naporowi PiS. W najlepszym wariancie może z sukcesem odebrać partii rzšdzšcej niektórych wyborców, którzy byli kluczowi dla jej zwycięstwa. Ale PO nie może zabraknšć ani zręcznoœci, ani konsekwencji w tym podejœciu.

Nowy kurs Platformy daje też szansę na odróżnienie się Nowoczesnej. „Bez przestrzegania zasad UE nie ma sensu. Praworzšdnoœć jest fundamentalnš zasadš. Musimy jej bronić za wszelkš cenę. Wszyscy Europejczycy" – napisał kilka dni temu na Twitterze Adam Szłapka, sekretarz generalny Nowoczesnej w kontrze do przesłania Schetyny.

Nowoczesna gra o ten elektorat, który może być rozczarowany postawš liderów PO. Tu bardziej zdecydowana postawa w sprawach europejskich może być pomocna w wyjœciu z poziomu 5 proc., na którym obecnie jest partia Katarzyny Lubnauer.