Łukaszenko zaskoczył opozycję

Białoruœ: Władze po raz pierwszy zezwoliły na obchody œwięta, którego wczeœniej nie uznawały.

Oficjalnie Białoruœ obchodzi swój Dzień Niepodległoœci 3 lipca, nawišzujšc do wypędzenia z Mińska niemieckich żołnierzy w 1944 r. Nieoficjalnie jednak wielu Białorusinów œwięto niepodległoœci obchodzi 25 marca, odwołujšc się do niepodległoœci ogłoszonej przez Białoruskš Republikę Ludowš (BRL) 100 lat temu. Istniała w warunkach niemieckiej okupacji niespełna rok, a uznała jš jedynie Finlandia oraz de facto Litwa, Łotwa i istniejšca niewiele dłużej Ukraińska Republika Ludowa, które pozwoliły na utworzenia na ich terenie placówek dyplomatycznych BRL.

Od lat data ta na Białorusi kojarzy się wyłšcznie z opozycjš, która tego dnia obchodzi Dzień Wolnoœci. Prawie zawsze kończyło się to pacyfikacjš i aresztami, ponieważ władze nie wyrażały zgody na przeprowadzenie manifestacji, a jeżeli taka zgoda była, to dotyczyła miejsc oddalonych od centrum miasta. Tym razem władze w Mińsku nie tylko zgadzajš się na przeprowadzenie imprezy w sercu stolicy, ale też proponujš pomoc przy jej organizacji.

Pod koniec stycznia białoruscy działacze społeczni i przedstawiciele prawie wszystkich organizacji demokratycznych powołali komitet organizacyjny i zwrócili się do administracji Mińska z proœbš o przeprowadzenie marszu, który miał przejœć głównš ulicš – alejš Niepodległoœci. Marsz miał się zakończyć koncertem na placu Wolnoœci. Na maszerowanie władze się nie zgadzajš, ale proponujš opozycji zorganizowanie koncertu pod budynkiem Teatru Opery i Baletu. Co więcej, miński ratusz obiecuje za darmo sprzęt nagłaœniajšcy, a również obecnoœć karetek pogotowia i funkcjonariuszy milicji (według białoruskiego prawa koszty te pokrywajš organizatorzy imprez masowych). Oprócz tego na koszt miasta miałaby się pojawić tablica pamištkowa z okazji 100. rocznicy BRL.

Propozycja władz zaskoczyła przedstawicieli opozycji, którzy przez trzy godziny kłócili się między sobš, co transmitowały na żywo niezależne media. Częœć opozycjonistów uparła się przy organizacji tradycyjnego marszu, reszta opowiadała się za przyjęciem warunków władz i zorganizowaniem koncertu. Spotkanie zakończyło się ostrš wymianš zdań, wybiegajšcš daleko poza temat obchodów.

– Uczestnicy poniedziałkowego spotkania opozycji zademonstrowali, że nie majš pojęcia o kulturze dyskusji i nie wiedzš, czego chcš – mówi „Rzeczpospolitej" Iosif Siaredzicz, redaktor naczelny niezależnej gazety „Narodnaja Wola", niegdyœ zdelegalizowanej i przeœladowanej przez władze. – Władze zajęły bardzo słusznš pozycję i robiš duży krok do przodu. 20 lat temu nikt nie mógł nawet pomyœleć o upamiętnieniu BRL. Nie bez znaczenia pozostajš tu doœwiadczenia ukraińskie z ostatnich lat, z których władze w Mińsku wycišgajš wnioski – dodaje.

Jeden z organizatorów obchodów œwięta niepodległoœci Paweł Bieławus twierdzi, że zmiany te warto wykorzystać. Jest założycielem znanej na Białorusi firmy Symbal.by, sprzedajšcej pamištki i ubrania z symbolikš narodowš, również z tš, która jeszcze niedawno była zakazana. – Mamy szansę godnie uczcić 100. rocznicę powstania BRL i nie powinniœmy narażać ludzi na areszty. W ubiegłym roku spędziłem 15 dni w więzieniu i jaki jest w tym sens? Warto rozmawiać i szukać kompromisu – mówi „Rzeczpospolitej" Bieławus.

– Nastawienie białoruskich władz, które przez lata odwoływały się wyłšcznie do radzieckiej historii, powoli zaczyna się zmieniać. Pod koniec ubiegłego roku redakcja głównej rzšdowej gazety „Sowiecka Białoruœ" przeprowadziła dyskusję poœwięconš BRL i doszła do wniosku, że był to poczštek białoruskiej państwowoœci – mówi „Rzeczpospolitej" znany białoruski historyk Ihar Melnikau. – Ideologia sowiecka nie ma przyszłoœci, gdyż Zwišzek Radziecki od dawna już nie istnieje – dodaje.