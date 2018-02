Polacy krytykują premie dla członków rządu

Trzy czwarte ankietowanych przez IBRiS Ÿle ocenia przyznanie nagród członkom rzšdu.

Dzięki premii dla premier Beaty Szydło temat nagród dla członków rzšdu ponownie znalazł się w centrum uwagi. Poseł PO Krzysztof Brejza opublikował w poniedziałek odpowiedŸ Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na swojš interpelację. Wynika z niej, że decyzję o przyznaniu 65 tys. zł nagrody dla siebie w 2017 r. podjęła sama ówczesna szefowa rzšdu. Wczeœniej Brejza ujawnił też kwoty nagród dla poszczególnych ministrów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

I właœnie o te nagrody zapytaliœmy w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Wynika z niego, że informacja ta Polakom nie umknęła – 65,1 proc. ankietowanych 15 i 16 lutego twierdzi, że słyszało o sprawie. Nic o nich nie wiedział więcej niż co trzeci ankietowany.

Krytyka też w PiS

Rezultaty tego badania nie sš dla rzšdu optymistyczne. I pokazujš, jak dużo szkód w dłuższej perspektywie może ta historia wywołać wœród wyborców. 76,1 proc. ankietowanych Ÿle ocenia wysokoœć premii, w tym aż 53,8 proc. – zdecydowanie Ÿle. Zwolenników takich kwot dla ministrów jest tylko 16,2 proc. Tylko 7,7 proc. nie ma okreœlonego zdania w tej sprawie.

Co najważniejsze, aż 55 proc. wyborców PiS Ÿle ocenia te finansowe nagrody, dobre zdanie o ich wysokoœci ma 31 proc. zwolenników tego ugrupowania. To pokazuje, że nawet wœród elektoratu partii rzšdzšcej – których trudno podejrzewać o niechęć dla rzšdu – wysokoœć nagród dla ministrów nie wzbudza entuzjazmu.

Rzecznik rzšdu Joanna Kopcińska mówiła we wtorek w Sejmie o „transparentnym" procesie podejmowania decyzji ws. nagród. Nie chciała jednak bezpoœrednio komentować faktu, że była premier Szydło przyznała premię samej sobie. W podobny sposób sprawę premii dla ministrów wyjaœnia także Mateusz Morawiecki.

Opozycja oburzona

Dla opozycji powrót tematu premii, na dodatek tuż przed rozpoczęciem w tym tygodniu posiedzenia Sejmu, jest korzystny politycznie. – Będziemy pytać Beatę Szydło, czy przyzwoitym jest przypisywanie sobie nagrody w takiej wysokoœci – przyznał we wtorkowym programie #RZECZoPOLITYCE lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei poseł Brejza, którego interpelacje wywołały cały temat, nazywa przyznane kwoty „drugimi pensjami". I podkreœla, że œwiadczš o podejœciu rzšdzšcych do publicznych pieniędzy. – To nie sš nagrody. To jest próba wyłudzenia œrodków publicznych, jeżeli wszyscy dostajš niemalże po równo. Œrodki te powinny być bezwzględnie zwrócone. Ten sondaż dowodzi, że Polacy nie akceptujš tej PiS-owskiej arogancji i skoku na kasę – komentuje Brejza w rozmowie z „Rzeczpospolitš".

Będzie inaczej?

Po tym jak pojawiły się informacje o nagrodzie dla premier Szydło przyznanej przez niš osobiœcie, zarówno dziennikarze, jak i politycy zaczęli przypominać jej deklarację z expose. – Polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropnoœć w działaniu i odpowiedzialnoœć, a przede wszystkim słuchanie obywateli – to sš zasady, którymi będziemy się kierować – mówiła była szefowa rzšdu w listopadzie 2015 r.

Nieoficjalnie wielu polityków PiS, z którymi rozmawialiœmy, przyznaje, że premie to błšd, który może mieć długoterminowe konsekwencje dla wizerunku partii zapowiadajšcej zmianę w sposobie uprawiania polityki. Politycznym tematem w ostatnich tygodniach i miesišcach stała się też liczba wiceministrów w rzšdzie premiera Morawieckiego. Opozycja często powtarza – zwykle przypominajšc o nagrodach – że jest ich już ponad 100.

I to może być jeden z powodów, dla których w rzšdzie trwa przeglšd. O tym, że ich liczba zostanie zredukowana, mówił już kilka tygodni temu wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. We wtorek o wiceministrach wypowiedział się też Mateusz Morawiecki. – Będzie tych stanowisk mniej – przyznał w trakcie konferencji prasowej w Poznaniu. Premier zapowiedział też, że przeglšd nie będzie tylko personalny, ale też finansowy. Trudno nie łšczyć tego z obecnie panujšcym klimatem politycznym, w którym nowy rzšd musi tłumaczyć się z wysokich premii.