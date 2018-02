Rządowe sondaże: Lepszy dialog niż nowelizacja ustawy o IPN

„Rzeczpospolita" dotarła do wewnętrznych sondaży wykonanych dla rzšdu. Polacy wspierajš linię gabinetu Morawieckiego i bardziej opowiadajš się za dialogiem z Izraelem niż za zmianami w ustawie.

Spór wokół nowelizacji ustawy o IPN trwa już wiele tygodni. Rzšd uważnie przyglšda się temu, jaki ta sprawa budzi odzew w opinii publicznej. Ustawa wchodzi w życie 1 marca i wszystko wskazuje na to, że pozostanie w niezmienionym kształcie co najmniej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wyniki rzšdowych badań wspierajš ten kurs. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", w badaniu jednej z pracowni prawie połowa badanych uważa, że zmiana ustawy – po wybuchu kryzysu i po bardzo stanowczych reakcjach Izraela – jest „nie do przyjęcia". O całkowite wycofanie się Polski z ustawy zaapelowała niedawno komisja izraelskiego Knesetu. Co trzeci badany ma odmienne zdanie i uważa, że nowelizację trzeba poprawić.

Dwie trzecie respondentów opowiada się za prowadzeniem dialogu z Izraelem i wyjaœnianiem, że znowelizowana ustawa nie jest wymierzona w Żydów i pamięć o Holokauœcie. Przeciwnikami dialogu jest co pišty ankietowany. Sondaż przeprowadzono w poniedziałek.

Po stronie zwolenników ustawy sš przede wszystkim wyborcy PiS, Kukiz'15 oraz PSL. Przeciwnego zdania sš ankietowani wybierajšcy opozycję, czyli PO, Nowoczesnš i SLD.

Jak wynika z naszych informacji, poparcie dla kursu rzšdu nie zmieniło się w sondażach mimo kontrowersji wokół wypowiedzi premiera w Monachium, niewielkie wahnięcie nastrojów odnotowano tylko po oœwiadczeniu sekretarza stanu USA.

W sondażach monitorowanych przez rzšd również poparcie dla PiS jest stabilne, chociaż zyskuje PO (co pokazujš sondaże ogólnodostępne).

We wtorek do kryzysu w relacjach z Izraelem odniósł się też prezydent Andrzej Duda. – Mam nadzieję, że ten wyrok będzie mšdry. Skierowałem do TK te przepisy, słyszšc obawy, że dawanie œwiadectwa przez ocalonych będzie niemożliwe – powiedział w Krakowie. Prezydent wzišł udział w spotkaniu w Centrum Społecznoœci Żydowskiej. – Nie można mówić, że Polacy jako naród brali udział w Holokauœcie – podkreœlał Andrzej Duda.

Politycy PiS podkreœlajš, że ustawa po 1 marca będzie co prawda obowišzywać, ale prokuratura nie będzie stawiać zarzutów do czasu decyzji Trybunału. Tak zapowiadał w ubiegłym tygodniu m.in. Zbigniew Ziobro.

Do czasu tego oœwiadczenia pojawiło się kilka różnych interpretacji, co wydarzy się po 1 marca. Ale nasi rozmówcy zwracajš uwagę, że decyzja o przyjęciu ustawy bez zmian została podjęta na naradzie w siedzibie PiS w czasie, gdy nowelizacja znajdowała się w Senacie.

PóŸniej pakiet modyfikacji w ustawie zaproponowała Platforma, jednak PiS odrzuciło pomysł.