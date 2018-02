Jarosław Wałęsa: Boję się, że ojca wykończą rządy PiS

- Z pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku nie miałbym problemu – mówi polityk Platformy Obywatelskiej Jarosław Wałęsa

Rz: Paweł Adamowicz rozbija PO, kandydujšc na prezydenta Gdańska?

Jarosław Wałęsa, europoseł PO: Platforma ma harmonogram, który przygotowała już kilka miesięcy temu. Najważniejsze jest, z naszej perspektywy, żeby budować blok koalicyjny, jako poczštek do maratonu wyborczego. Budujšc blok, na wybory zapraszamy nie tylko partie polityczne, ale też ugrupowania obywatelskie. PO chce poszerzać swój elektorat, prezentujšc nowe spojrzenie na polskš politykę. Tym ruchem Paweł Adamowicz utrudnia debatę, gdyż ustawił się obok. Zapraszam Pawła Adamowicza do tego, żeby myœlał o sukcesie opozycji, nie tylko o swoim. Popełnił błšd, mówišc, że reprezentuje opozycję, bo tak nie jest. Mam nadzieję, że naprawi swój błšd i będzie chciał dołšczyć do szerokiego bloku opozycyjnego.

Jego kandydatura nie jest przesšdzona?

Nie ma jeszcze oficjalnych kandydatów na prezydenta Gdańska. Kandydatura Pawła Adamowicza jest tylko jego osobistš propozycjš. Wszystko może się jeszcze zmienić. Nowoczesna również przedstawiła swojš przedstawicielkę jako potencjalnš kandydatkę. To tylko kandydatury na kandydatów.

Adamowicz wyszedł przed szereg?

Tak. W tej chwili toczš się rozmowy w opozycji, aby do wyborów pójœć szerokim blokiem. Najpierw do wyborów samorzšdowych, póŸniej europejskich, parlamentarnych i prezydenckich. Opozycja wspólnie zamierza stawić opór PiS.

Jak pan ocenia lata prezydentury Pawła Adamowicza?

Poczštek słaby. Dwie kadencje były zmarnowane. Patrzšc na potencjał Gdańska, z perspektywy czasu, można było zrobić więcej. Po przystšpieniu do UE, napływy funduszy europejskich, organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Gdańsku w 2012 r., to wszystko stymulowało rozwój miasta.

Czego teraz potrzebuje Gdańsk?

Œwieżego spojrzenia.

Może przewietrzenia po Platformie, która rzšdzi w Gdańsku dwadzieœcia lat?

Rzšdy PiS nie sš dobrš zmianš. Patrzšc na to, co się dzieje w dialogu publicznym, rosnšcej nienawiœci pomiędzy ugrupowaniami politycznymi, rujnowanej polityce międzynarodowej, widzimy, że „dobra zmiana" nie jest dobra. Od Gdańska znowu może się wszystko zaczšć. W stolicy polskiej wolnoœci PiS przegrywa z opozycjš. Zwycięstwo opozycji w Gdańsku może dać impuls do stawienia oporu PiS w całym kraju.

Sondaże pokazujš, że Polacy chcš dobrej zmiany.

Skupmy się obecnie na małych krokach i perspektywie samorzšdowej. W Gdańsku PiS ma dwukrotnie niższe poparcie od PO. Najważniejsze to utrzymać jednoœć opozycji. Sukces w wyborach samorzšdowych przełamie poczucie niemocy opozycji. Musimy pobudzić tę częœć społeczeństwa, która jest niezadowolona z tego, co dzieje się w Polsce, a która na wybory nie chodzi.

Sam Grzegorz Schetyna cieszy się najmniejszym zaufaniem społecznym.

Nie rozumiem tego. Rzšdzi PO w trudnych czasach, organizuje nas, pokrzepia, ustala strategię, jest koncyliacyjny. Nie rozumiem też braku zaufania Polaków do Jarosława Kaczyńskiego, któremu Polacy oddali kraj we władanie.

Będzie pan kandydował na prezydenta Gdańska?

Będę kandydował na prezydenta Gdańska, wtedy gdy Zarzšd Krajowy PO to ogłosi.

Jest pan gotów kandydować?

Tak, od lat jestem gotów ubiegać się o prezydenturę Gdańska. Jestem również graczem zespołowym. Myœlę o partii, nie tylko o sobie, ale o silnym zapleczu. Chciałbym być kandydatem na prezydenta Gdańska zjednoczonej opozycji. Tylko tak możemy pokonać PiS, miasto po mieœcie, wieœ po wsi. Zjednoczeni.

Ma pan program dla Gdańska?

Tak. Przedstawię go, jak tylko zostanie ogłoszona moja kandydatura.

Pański ojciec odradza panu kandydowanie i twierdzi, że zdrowotnie nie da pan rady.

Miałem wypadek, który ograniczył mojš aktywnoœć na jakiœ czas, ale wróciłem do pełni sił. W 2016 roku byłem trzecim najbardziej wpływowym Polakiem w Parlamencie Europejskim. W ubiegłym roku byłem na drugim miejscu. Pracuję ciężko. Zdobyłem szacunek kolegów z innych krajów za pracę i ojca też proszę, żeby oceniał mnie na podstawie pracy, którš wykonuję. Tak, bolš mnie czasami koœci, pewnie jak sporš grupę ludzi, mam w kręgosłupie i ciele wiele zespoleń, ale taki już mój nowy urok.

Nie lepiej posłuchać ojca i zostać w PE.

W PE zrobiłem już to, co chciałem zrobić. Chcę wrócić do Gdańska i doœwiadczenie oraz kontakty europejskie wykorzystać w pracy na rzecz miasta, które kocham.

Przeciwko panu PiS może wystawić syna Macieja Płażyńskiego.

Szanuję PiS, jak i każdego potencjalnego kontrkandydata, ale w Gdańsku wyborcy majš duże zaufanie do PO i wierzę, że to się nie zmieni.

Paweł Adamowicz mógłby zostać kandydatem PO w wyborach do PE?

Taki scenariusz jest możliwy. Propozycja leżała już na stole. Mam wrażenie, że kłopoty prawne Pawła Adamowicza będš wykorzystywane w kampanii przez przeciwników politycznych.

Wracajšc do pańskiego ojca, nie za bardzo angażuje się w politykę?

Chciałbym, żeby ojciec odpuœcił sobie politykę i zadbał o zdrowie. Widzę, jak jest atakowany, poniewierany przez PiS i stronników partii, za to, że oœmiela się krytykować rzšdzšcych. Boję się, że ojciec rzšdy PiS może przypłacić zdrowiem, a nawet życiem. Proszę go, żeby zrobił krok w tył i zdystansował się od polityki, bo go wykończš.

Lech Wałęsa jest bardzo aktywny w mediach społecznoœciowych.

Jego aktywnoœć na Twitterze jest niezdrowa. Jest hiperaktywny. Ale on nie odpuœci, mimo słabego zdrowia. Lech Wałęsa jest wojownikiem, który nie odpuszcza. Za to go kochamy. On się nigdy nie zmieni. Wolałbym, żeby wybierał bitwy. Nie musi walczyć o każde słowo z każdym. Na œwiecie głos Lecha Wałęsy wcišż jest bardzo ważny. Międzynarodowa opinia społeczna liczy się ze zdaniem mojego ojca. Szkoda, że obecna władza tego nie rozumie i niszczy symbol Solidarnoœci. Niszczenie Lecha Wałęsy to szkodzenie Polsce.

Według rzšdzšcych to Lech Kaczyński jest symbolem Solidarnoœci.

Bójcie się Boga! Był na kilku zdjęciach, w tym w Magdalence. Kto negocjował porozumienia w sierpniu 1980 r., kto pokrzepiał ludzi przy bramie Stoczni, kto tonował nastroje, żeby nie doszło do rozlewu krwi? Mój ojciec. Dzięki charyzmie Wałęsy nie polała się krew na ulicach. Robienie z Lecha Kaczyńskiego symbolu Solidarnoœci jest nie tylko totalnš bzdurš, ale również robieniem krzywdy jego pamięci. Lech Kaczyński to był superfacet, superczłowiek, dobry polityk. Mama zawsze mówiła dobrze o Lechu Kaczyńskim. Można było z nim dojœć do porozumienia. Gorzej, gdy przychodził jego brat.

Gdyby został pan prezydentem Gdańska, to zgodziłby się pan na pomnik Lecha Kaczyńskiego w mieœcie?

Nie miałbym problemu z postawieniem pomnika Lechowi Kaczyńskiemu w Gdańsku. Warunek jest taki, że mieszkańcy Gdańska musieliby go chcieć i wyrazić akceptację wolš większoœci. Lech Kaczyński był prezydentem RP wybranym w wolnych wyborach i uważam, że każdemu z byłych prezydentów należy się wyraz uznania. Lech Kaczyński był rewelacyjnym człowiekiem, ale nie róbmy mu krzywdy i nie róbmy z niego bohatera na siłę.

Przeciwnicy Lecha Wałęsy mówiš, że powinien rozliczyć się z przeszłoœci.

Mój ojciec rozliczył się z przeszłoœci. W grudniu 1970 r. jako młody robotnik został aresztowany, w domu zostawił żonę i miesięczne dziecko, zdjšł zegarek i obršczkę, mówišc, że jak nie wróci, to rodzina będzie miała na chleb. Podpisał jakieœ kwitki, żeby wyjœć. Mój ojciec nie jest doskonały, ale zapisał pięknš kartę historii, której wielu mu do dziœ zazdroœci.

PO poprze Zdzisława Krasnodębskiego na wiceszefa PE, w miejsce Ryszarda Czarneckiego?

Podniosę rękę za kandydaturš pana Zdzisława Krasnodębskiego. Dobrze, że Ryszard Czarnecki nie będzie już wiceprzewodniczšcym PE. Nie znam drugiego tak zakochanego w sobie człowieka. On uwielbia ton swojego głosu. Kiedy prowadził wieczorne debaty, zawsze było opóŸnienie, bo wszystkich witał w ich językach ojczystych. Nabijał sobie statystyki każdym „dziękuję" i „następny mówca", ale nie robił wiele w PE. Czarnecki zaszkodził Polsce w PE, przypinajšc łatkę szmalcowników i pokazał się również jako osoba zacietrzewiona. Mógł przeprosić i nie brnšć w draństwo. Ryszard Czarnecki wcišż mógł być wiceprzewodniczšcym PE, gdyby tylko pokazał gest dobrej woli, ale słowo „przepraszam" nie przeszło mu przez gardło. Mam nadzieję, że pan Krasnodębski nie będzie drugim Czarneckim.