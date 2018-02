Sellin: Muzeum Polokaustu nie będzie

Ustawa o IPN wchodzi w życie, ale nie sšdzę, by była stosowana przed orzeczeniem TK.

Rz: Czy PiS zaskoczyła reakcja œwiata na nowelizację ustawy o IPN?

Jarosław Sellin, wiceminister kultury, PiS: Spodziewaliœmy się ewentualnych problemów tylko po stronie ukraińskiej. Nie spodziewaliœmy się zwišzanego z tš ustawš napięcia polsko-izraelskiego czy polsko-amerykańskiego. Wynika ono z niezrozumienia naszej prawdziwej intencji zwišzanej z tš ustawš.

Nie można było dopracować ustawy, uwzględnić zastrzeżeń MSZ i Biura Legislacyjnego Sejmu i upublicznić jš póŸniej, a nie na dzień przed œwiatowym dniem Holokaustu?

W dniu głosowania nikt nie zwrócił uwagi na bliskoœć w czasie Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, gdyż nie wišzaliœmy zapisów tej ustawy z jakimœ ryzykiem w odniesieniu do Izraela czy Żydów z diaspory.

Jak wyjœć z konfliktu polsko-izraelskiego?

Ustawa wchodzi w życie, ale nie sšdzę, by była stosowana w jakimkolwiek przypadku przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a już zwłaszcza w stosunku do cudzoziemców. Zdrowy rozsšdek to nakazuje.

Zamrożenie ustawy remedium na złe relacje międzynarodowe?

Generalnie nie należy ulegać emocjom. Nie można dopuœcić do tego, by trwale skłócić dwa narody najbardziej pokrzywdzone podczas II wojny œwiatowej. To Żydzi i Polacy ponieœli największe ofiary podczas wojny. Dziœ na pierwszym planie nie powinniœmy sobie rozliczać wzajemnych krzywd, gdyż to Niemcy sš sprawcami naszego piekła, nie my. To Niemcy autoryzowali władzę zbrodniczej III Rzeszy, ponad 10,5 mln Niemców wstšpiło do NSDAP, 800 tys. do zbrodniczej SS i to oni sš winni wielkiej krzywdy na narodzie żydowskim i polskim.

Czy pan chce powstania muzeum Polokaustu?

Nie. To kompletne nieporozumienie. Ideę takiego muzeum zaproponował Marek Kochan w „Rzeczpospolitej". Nie popieram używania takiej nazwy. Okreœlenia Holokaust (greckie) czy Szoah (hebrajskie) przyjęto używać do opisu wyjštkowego w dziejach ludzkoœci mordu na Żydach. Rozumiem Żydów, którzy majš prawo oczekiwać, żeby Holokaust kojarzył się tylko z ich wyjštkowš tragediš. Używanie pojęcia Polokaust w sposób dla mnie zrozumiały krzywdziłoby żydowskš wrażliwoœć i niepotrzebnie prowokowało do kolejnego napięcia między naszymi narodami. Budowy muzeum Polokaustu nie będzie.

Jest Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdańsku.

Mamy już zbudowane za prawie pół miliarda złotych polskich podatników Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdańsku, do którego właœnie teraz powinniœmy masowo zapraszać polityków i dziennikarzy ze œwiata, by lepiej zrozumieli polskie doœwiadczenie w czasie tej wojny. Wszak jedna z najstraszniejszych rzeczy, które odkryliœmy w ostatnich tygodniach, to poziom ignorancji i niewiedzy w œwiecie na ten temat. Ale dziœ muzeum to nie spełnia takich oczekiwań, jest inaczej pomyœlane. Przestrzegaliœmy przed tym, ale nas nie słuchano. To kolejny przyczynek do tego, by poczynić w narracji tego muzeum daleko idšce zmiany. I one będš. A twórcy tego muzeum i ich patron polityczny Donald Tusk właœnie teraz powinni się wstydzić tego, co zrobili.

W dalszym cišgu rzšdzšcy chcš, żeby karani na œwiecie byli ci, którzy piszš o „polskich obozach œmierci"?

Z tym zjawiskiem trzeba walczyć, bo to jest coœ, co utrwala fałszywe kody pamięci. Jeœli œwiadków II wojny œwiatowej zabraknie to zostanie tylko przeœwiadczenie pojęciowe lub literatura. Walczymy z fałszywym kodem pamięci. Tak jak Izrael ma prawo walczyć z kłamstwem oœwięcimskim za pomocš kodeksu karnego, tak Polska ma prawo oczekiwać, że uzna się sformułowanie „polskie obozy œmierci" za częœć kłamstwa oœwięcimskiego.

Walczyć za pomocš przepisów karnych?

Można uruchamiać indywidualnych obywateli czy stowarzyszenia do tego typu pozwów, na podstawie wyroków polskich sšdów. Możemy przenosić polski dorobek sšdowy na grunt sšdów funkcjonujšcych w innych krajach. Lech Obara udowadnia, że można walczyć w niemieckich sšdach o odszkodowania za takie sformułowania.

Czy Trybunał Konstytucyjny powinien się przychylić do prezydenckich zastrzeżeń wobec ustawy o IPN?

Najbardziej interesujšce we wniosku prezydenta jest pytanie, czy ustawa nie narusza wolnoœci słowa. Bo to przecież istotna wartoœć w naszej cywilizacji. Ale warto przypomnieć, że ma ona swoje akceptowane w wielu krajach ograniczenia. I to między innymi właœnie dotyczšce „kłamstwa oœwięcimskiego", czyli negowania Holokaustu. My po prostu chcemy, by sformułowanie „polskie obozy" było traktowane jako częœć kłamstwa oœwięcimskiego, Holocaust denial.

Mateusz Morawiecki zdał egzamin jako polityk i premier wypowiedziš w Monachium na temat żydowskich sprawców Holokaustu?

WypowiedŸ premiera należy czytać w całokształcie, wraz z oœwiadczeniem, które wydał jeszcze tego samego dnia. Gdyż uczciwe dziennikarstwo powinno polegać na tym, by poznawać prawdziwy poglšd polityka na danš sprawę, a nie łapać za słówka. Premier słusznie dziœ uważa, że kwestia prawdy historycznej o Polsce w czasach II wojny œwiatowej jest bardzo ważna, gdyż jest to sprawa bezpieczeństwa Polski. Jeœli utrwali się wizerunek Polaków jako sprawców lub współsprawców Holokaustu, to w razie zagrożenia może pojawić się argument podobny do tego sprzed 80 lat. Wtedy mówiono: „Nie będziemy umierać za Gdańsk", w przyszłoœci będzie można powiedzieć: „Nie będziemy umierać za TYCH Polaków". Premier jest więc zdeterminowany, by walczyć z fałszywymi kodami pamięci historycznej.

Jesteœmy bliżej czy dalej od ugaszenia konfliktu polsko-izraelskiego?

Jesteœmy bliżej ugaszenia napięcia z Izraelem. Przeciętni Izraelczycy nie żyjš tš sprawš. To spór w obrębie elit politycznych i medialnych. W interesie narodowym obu państw jest kontynuowanie dobrej od prawie 30 lat współpracy politycznej, militarnej, gospodarczej, turystycznej. Na płaszczyŸnie politycznej Izrael ma mało w Europie tak rozumiejšcych jego sytuację państw, jak Polska. I wspierajšcych go.

Nie ma pan obaw, że rocznica marca 1968 r. będzie obchodzona w złym klimacie. Pojawiajš się głosy, że rzšdzšcy przyzwalajš na antysemityzm w Polsce.

Uważam, że antysemityzm jest, najdelikatniej mówišc, intelektualnš skazš, a na pewno moralnš niegodziwoœciš. I to jest poglšd powszechny w moim œrodowisku politycznym.

Jan Grabiec po zawieszeniu senatora Bonkowskiego za publikację antysemickiego filmu napisał: „Gdyby prezes Kaczyński zawieszał każdego antysemitę z PiS, wkrótce mieliby kłopot ze zgłoszeniem list wyborczych".

Oskarżanie PiS o antysemityzm jest nikczemnoœciš. Proszę pana Grabca o nazwiska antysemitów z PiS i dowody na to, inaczej może mieć kłopoty prawne.

A propos kłopotów – czy Polska Fundacja Narodowa, która miała bronić dobrego imienia Polski na œwiecie, zawiodła znikomš aktywnoœciš podczas międzynarodowego konfliktu wokół ustawy o IPN?

Z tego, co wiem, na tym etapie tej sprawy PFN działa głównie dyskrecjonalnie i jest w stałym kontakcie z kancelariš premiera. Ocenimy działalnoœć PFN po złożeniu obowišzkowego rocznego sprawozdania, czyli w połowie roku.

A nie czas na zmiany w PFN?

Zmianami kadrowymi moglibyœmy zakłócić już rozpoczęte działania.

A nie jest tak, że zarzšd PFN nie jest zmieniany, bo jest w nim Maciej Œwirski, kolega wicepremiera Piotra Glińskiego?

Nie badam poziomu koleżeństwa poszczególnych osób z premierem Glińskim, więc nie wiem, czy teza zawarta w pytaniu jest prawdziwa.