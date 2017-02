Pawłowicz: Bojkotujcie „Powszechny" i wykonawców „Klątwy"

Apeluje też o bojkot tego teatru oraz aktorów, którzy występują w tej sztuce oraz o "konkretną reakcję ministra kultury i ministra sprawiedliwości"."W imieniu wyborców" - podkreśla Krystyna Pawłowicz.

O weekendowej premierze „Klątwy" w reżyserii Olivera Frljića, która jest luźną interpretacją dramatu Stanisława Wyspiańskiego pod tym samym tytułem,głośno jest od wczoraj.

Sztuka wywołała oburzenie z powodu m.in. zbiórki pieniędzy na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego, seks oralny z figurą Jana Pawła II czy zakładanie jej szubienicy. Przeciwnicy zarzucają jej, że podżega do zbrodni i obraża uczucia religijne.

Dziś głos w tej sprawie zabrała też posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "Według „odważnych" pracowników publicznego Teatru Powszechnego i ich obrońców, ta „sztuka" to prawo do wulgarnego ataku na chrześcijaństwo, polskość i narodowe wartości. To konieczność wulgarnych, obscenicznych zachowań, wulgarnego traktowania symboli chrześcijaństwa i jego, oraz polskich świętych" – napisała na swoim profilu na Facebooku posłanka.

Dodała, że ta "sztuka" to „konieczność wycierania sobie przez sztukmistrzów na scenie tyłków watykańską flagą, wieszanie figury świętego Jana Pawła II, zboczone, zdegenerowane używanie tej figury, skrajnie obraźliwe insynuacje".

Jej zdaniem, to jest „chora nienawiść i pogarda dla innych. To wzywanie do zbrodni, i zachęcanie do zbiórki na zabicie nielubianego, konkretnego polityka". Posłanka Pawłowicz dodała też, że takie jest rozumienie „teatru" i „sztuki" przez trupę publicznego Teatru Powszechnego.

"Wzywam do bojkotu tego teatru i wykonawców tej "klątwy", gdziekolwiek dorabiają. Pana ministra Piotra Glińskiego i ministra Zbigniewa Ziobrę proszę w imieniu wyborców o konkretną reakcję" – zakończyła swój wpis.

Już wczoraj zapowiedź powiadomienia prokuratury w sprawie spektaklu zapowiedział poseł Dominik Tarczyński (PiS). Wczoraj jednak zawiadomienie jeszcze nie wpłynęło do śledczych.

A wieczorem przed budynkiem teatru protestowało ok. 100 przedstawicieli środowisk narodowych. - Chcieliśmy spontanicznie zamanifestować przeciwko temu bluźnierstwu, przeciwko temu szambu, przeciwko tym degeneratom, którzy dzisiaj wystawiają to, co się nazywa pseudosztuką w Teatrze Powszechnym - mówił poseł Robert Winnicki i prezes Ruchu Narodowego, podczas tej demonstracji.