Rusza walka o władzę w Warszawie

Rafał Trzaskowski rozpoczšł swojš kampanię od tematu kobiet. Chce w ten sposób zawalczyć o głosy lewicy.

„Da się w Wawie" – pod takim hasłem Rafał Trzaskowski rozpoczšł kolejny etap swojej kampanii prezydenckiej w Warszawie. Na poniedziałkowej konferencji prasowej zaprezentował pakiet rozwišzań dotyczšcych szeroko pojętej sytuacji kobiet w stolicy. Znalazły się w nim m.in. postulaty płacowe, dostęp do antykoncepcji awaryjnej i powołanie w ratuszu pełnomocniczki ds. kobiet.

Wybór tego tematu nie był przypadkowy. Stratedzy i politycy Platformy zdajš sobie sprawę, że na wynik Rafała Trzaskowskiego (zarówno w I, jak i II turze) duży wpływ będzie miało to, jak rozłożš się głosy lewicy. Stšd nacisk na te kwestie, w których w oczach opinii publicznej sejmowa opozycja w ostatnich tygodniach zawiodła. A można je z powodzeniem przeprowadzić w samorzšdzie.

Trzeba jednak zastrzec, że przeniesienie pewnych dyskusji na poziomy lokalne nie oznacza, że politycy PO i Nowoczesnej na parlamentarnej arenie odpuœcili. Klub PO przygotowuje pakiet rozwišzań dotyczšcy praw kobiet. Wiele ustawowych rozwišzań w tej sferze proponuje też Nowoczesna, np. dotyczšce przemocy ekonomicznej.

„Obiecuję rozwišzania, które majš szansę na praktycznš realizację" – podkreœla Rafał Trzaskowski w wywiadzie, który ukazał się w najnowszym numerze „Kultury Liberalnej". Już w przemówieniu na Radzie Krajowej PO w połowie grudnia kandydat na prezydenta stolicy przekonywał, że opozycja musi odzyskać „sprawczoœć", a droga do tego wiedzie przez sukces w samorzšdach.

Jak wynika z naszych informacji, cały projekt programu ma być gotowy na przełomie kwietnia i maja. Wtedy też zostanie skonsultowany z mieszkańcami Warszawy. Kandydat PO ma też w planach kolejne spotkania otwarte (jak kilkugodzinna dyskusja w poniedziałek na Bielanach). W najbliższych tygodniach majš się też zakończyć rozmowy z Nowoczesnš o wspólnych listach do Rady Miasta i rad dzielnic.

Tymczasem sytuacja na lewicy – jak przyznajš nasi rozmówcy – jest bardzo płynna. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty sugerował w poniedziałek, że jego partia może poprzeć Rafała Trzaskowskiego. W wyborach w 2014 r. kandydat SLD Sebastian Wierzbicki mimo długiej kampanii i dużych w niš inwestycji zdobył tylko ponad 4 proc. poparcia. – Proponuję panu Trzaskowskiemu coœ takiego: jeżeli wszyscy warszawiacy będš wiedzieli, po co chce zostać prezydentem, to w tym momencie będzie poważnš kandydaturš, którš może Sojusz poprze – powiedział wymijajšco w programie „Jeden na jeden" Włodzimierz Czarzasty.

Na pewno też pojawiš się inni kandydaci lewicy. Swój start zadeklarował już Piotr Ikonowicz. W Warszawie w ubiegłym roku mówiło się też o starcie Adriana Zandberga z Partii Razem.

Sam Ikonowicz twierdził niedawno, że Razem sonduje, czy ich kandydatem mógłby zostać prof. Ryszard Bugaj. Ale nasi rozmówcy nie potwierdzajš, że taki wariant realnie wchodzi w grę. Decyzji nie podjšł jeszcze Jan Œpiewak, możliwe, że pojawiš się też inni kandydaci wywodzšcy się z ruchów miejskich.

Decyzji w sprawie kandydata nie podjęło też PiS. Nasi rozmówcy sugerujš, że potrzebne będš dodatkowe sondaże, a kandydata poznamy być może w kwietniu. Co ważne, również po prawej stronie sceny politycznej będzie większa liczba kandydatów. Start zadeklarował już Janusz Korwin-Mikke. Swojego kandydata będzie też mieć Kukiz'15. – Nie wyobrażam sobie, by był to ktoœ inny niż wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Wszyscy będziemy go wspierać – mówił we wtorek na antenie RDC Marek Jakubiak.

Również ludowcy przygotowujš się do decyzji dotyczšcych Warszawy. Jak kilka tygodni temu pisała „Rzeczpospolita", PSL nie będzie w tej kampanii rezygnowało z walki o miasta.

Wszystko wskazuje na to, że kampania ruszy pełnš parš wiosnš. Będzie zaciekła i pełna emocji, co już pokazuje dyskusja o pomniku smoleńskim.