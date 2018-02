Przyszłość Merkel w referendum

Zawarcie umowy koalicyjnej nie oznacza, że nowy rzšd powstanie. O tym zadecydujš członkowie SPD.

W poniedziałek wyglšdało na to, że twarde negocjacje koalicyjne pomiędzy SPD i CDU/CSU zbliżały się definitywnie do końca. Większoœć obserwatorów nie miała pewnoœci, czy zakończš się sukcesem. – Uwierzę, że jest szansa na utworzenie rzšdu, w chwili gdy zobaczę trójkę przywódców partyjnych podpisujšcych tekst umowy koalicyjnej. Szanse oceniam na 60:40 – mówił „Rzeczpospolitej" prof. Werner Patzelt, politolog, jeszcze w poniedziałek po południu.

Jedno było pewne od poczštku – że nowy rzšd nie może być prostš kontynuacjš obecnego gabinetu wielkiej koalicji Angeli Merkel. Jak i to, że przełomowych pomysłów spodziewać się nie należy.

Bez rewelacji

Chyba że przyjšć za takie gotowoœć Niemiec do większych niż dotychczas wpłat do unijnego budżetu i utworzenie unijnego budżetu inwestycyjnego oraz zakończenie „dyktatu oszczędnoœciowego", jak to nazwał w poniedziałek Martin Schulz, szef SPD.

Czy też pewne rozwišzania w polityce społecznej, na które powoływać się będš socjaldemokraci jako na swój sukces i wkład w unowoczeœnienie kraju.

Tak więc zbudowanych ma zostać 1,5 mln nowych mieszkań, co wymaga 2 mld euro inwestycji w budownictwo socjalne. Wprowadzone majš zostać ograniczenia dla wzrostu czynszów, co ma znaczenie, bo połowa Niemców wynajmuje mieszkania. Nowe sš też dodatki budowlane na dzieci w postaci 1,2 tys. euro na dziecko rocznie przez 10 lat. ZapóŸnione w rozwoju sieci internetowej Niemcy zamierzajš wydać 10–12 mld. euro na jej rozbudowę. Do 2025 r. każdy obywatel ma mieć prawo dostępu do szybkiego internetu. Do tego obietnica zmian w służbie zdrowia i ograniczenie wypowiadania umów pracy. W sprawach imigracyjnych jest zgoda na to, aby liczba imigrantów nie przekraczała rocznie 220 tys. osób.

Dylemat SPD

Właœciwie niemiecki polityczny maraton powinien był się zakończyć w niedzielę. Jeszcze w poniedziałek nie było wiadomo, czy będzie to ostatni dzień żmudnych negocjacji. Mowa była o wtorkowym poranku, kiedy to szefowie trzech ugrupowań złożš podpisy pod liczšcym ponad 200 stron porozumieniem koalicyjnym.

Będzie podstawš działania czwartego z rzšdu Angeli Merkel i trzeciej wielkiej koalicji, czyli GroKo, pod jej kierownictwem. Będzie też czwartš wielkš koalicjš w historii RFN.Tylko taka koalicja może obecnie zapobiec przedterminowym wyborom, które – jak wynika z sondaży – i tak nie zakończyłyby impasu politycznego.

Innš sprawš jest to, w jaki sposób kierownictwo SPD zamierza przekonać prawie 440 tys. członków do zaakceptowania umowy koalicyjnej. Odbędzie się to w referendum w najbliższych tygodniach.

To jego wynik zadecyduje o tym, czy socjaldemokraci wejdš do rzšdu Merkel, czy też odbędš się nowe wybory. Opór jest duży i gdyby było dzisiaj, wynik byłby zapewne negatywny. Przywódcy SPD muszš więc znaleŸć sposób, aby przekonać doły partyjne, że trzecia wielka koalicja nie będzie dla SPD tak samo niekorzystna jak poprzednie. Do pierwszej koalicji SPD przystępowała z 34,2 proc. głosów. Gdy jš po czterech latach opuszczała – w 2009 r. – miała 23 proc. Do drugiej koalicji – w 2013 r. – SPD wchodziła z 25,7 proc. głosów, a wyszła we wrzeœniu ubiegłego roku, majšc ponad pięć punktów procentowych mniej. Czy teraz miałoby być tak samo? – pytajš zwolennicy socjaldemokracji.

Niemieckie media nie majš wštpliwoœci, że szefostwo SPD nie ma za wiele atutów. Nie jest nim argument, że w ciężkich czasach, gdy USA obniżajš poziom swego zaangażowania na œwiecie, konieczne jest zwarcie szeregów w UE i Niemcy nie mogš w nieskończonoœć tworzyć rzšdu. Lepiej brzmiš już argumenty z dziedziny polityki społecznej, jak prawo do miejsca w całodziennych szkołach czy nawet prawo do dostępu do szybkiego internetu. – To właœnie działa na korzyœć SPD, które może argumentować, że w umowie koalicyjnej znalazło się więcej spraw bliskich sercu socjaldemokratów niż w poprzednich wydaniach wielkiej koalicji - mówi „Rzeczpospolitej" Jochen Staadt z berlińskiego Wolnego Uniwersytetu.

Co z Schulzem?

– W SPD panuje przekonanie, że referendum jest jedynie częœciš problemu. Drugš jest osoba przewodniczšcego partii – pisał „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Chodzi oczywiœcie o Martina Schulza, który zapewniał wczeœniej, że nie będzie ministrem u Merkel. Ale mówił też, że SPD nie utworzy koalicji z CDU/CSU. Jako że koalicja jest niemal faktem, Schulz może zmienić zdanie.

Mało kto widzi go w innej roli niż szefa dyplomacji. Ale stanowisko to objšł przed prawie rokiem Sigmar Gabriel, zwalniajšc równoczeœnie dla Schulza fotel przewodniczšcego SPD. Wypchnięcie Gabriela z MSZ zostałoby jak najgorzej ocenione przez partyjne doły, i tak zarzucajšce Schulzowi złamanie obietnicy o wypowiedzeniu współpracy z CDU/CSU. Schulz musi się okreœlić przed referendum w SPD. Rzšd może powstać najwczeœniej w połowie marca, a więc niemal pół roku po wyborach. Š?