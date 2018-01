Cyberbezpieczeństwo – dała nam przykład Estonia

Rozmowa z Joannš Œwištkowskš, ekspertem ws. cyberbezpieczeństwa Instytutu Koœciuszki.

Rzeczpospolita: Kancelaria Sejmu ujawniła w internecie plany remontowanych pomieszczeń straży marszałkowskiej. Zdaniem ekspertów takie dane mogš zostać wykorzystane przez terrorystów. Jak państwo powinno dbać o bezpieczeństwo w sieci?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Joanna Œwištkowska: Najważniejsze jest skoordynowanie pracy różnych podmiotów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, bo jest ich sporo, a każdy z nich zajmuje się innš sferš. Wojsko odpowiada za kwestie zwišzane z obronnoœciš, policja za walkę z cyberprzestępcami, a służby specjalne za działania wywiadowcze lub kontrwywiadowcze. Ale same podmioty publiczne nie wystarczš. Ważne jest też zaangażowanie i zdecydowane działanie po stronie sektora prywatnego. Coraz częœciej infrastruktura krytyczna, która funkcjonuje, wykorzystujšc systemy teleinformatyczne, pozostaje przecież w prywatnych rękach. Na końcu tej całej układanki sš sami obywatele.

Które kraje najlepiej radzš sobie z ochronš w internecie?

Izrael, Wielka Brytania, Holandia, a także Estonia, która jest pod tym względem wyjštkowa. Po pierwsze dlatego, że jest to państwo, które w bardzo szerokim zakresie postawiło na e-usługi. Doszło nawet do tego, że reklamuje się jako e-państwo. Obywatele większoœć kwestii administracyjnych sš w stanie załatwić tam przez internet. Właœnie przez to Estonia jest niejako zmuszona zajmować się priorytetowo kwestiami bezpieczeństwa w sieci. Ponadto wpływ na to miał atak hakerski w 2007 roku.

Co się wówczas wydarzyło?

Zaatakowano systemy bankowe i strony internetowe najważniejszych podmiotów publicznych. Nie zostało to do końca udowodnione, ale wielu ekspertów jasno wskazuje, że stali za tym hakerzy wspierani przez Rosję. Był to pierwszy tak widoczny cyfrowy atak na całe państwo, który pokazał, jak wielkie mogš być konsekwencje braku zabezpieczeń przed cyfrowymi zagrożeniami. Od tego momentu Estonia niejako wyspecjalizowała się w tym zakresie.

—rozmawiała Katarzyna Płachta