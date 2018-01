Nowy kobiecy plan Platformy

Partia Grzegorza Schetyny ma pomysł, jak odbudować wiarygodnoœć po sejmowym głosowaniu w sprawie aborcji.

Platforma Obywatelska planuje przygotowanie projektów ustaw dotyczšcych takich kwestii, jak edukacja seksualna, dostępnoœć do antykoncepcji (w tym do antykoncepcji awaryjnej), in vitro, opieki okołoporodowej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Te efekt dyskusji podczas ostatniego Klubu PO na temat wniosków, jakie należy wycišgnšć po głosowaniu projektów dotyczšcych aborcji na poczštku stycznia. – Od kwietnia w Sejmie zamrożony jest nasz projekt uchwały o tym, aby nie rozpoczynać wojny ideologicznej, œwiatopoglšdowej w Polsce. Apelowaliœmy w niej do wszystkich stron debaty publicznej, żeby kompromis uszanować. Stało się inaczej. Postanowiliœmy więc, że przygotujemy swoje projekty. Po pierwsze, chcemy obudować aktualne przepisy tak, aby kobiety czuły się bezpiecznie i aby wiedziały, że prawo w Polsce nie jest martwe – podkreœla w rozmowie z „Rzeczpospolitš" posłanka Monika Wielichowska z Platformy. – Chcemy zbudować propozycję opartš na kilku filarach: edukacji, zdrowiu i profilaktyce oraz aktywnoœci zawodowej po wiek senioralny. Będziemy chcieli przedstawić szereg rozwišzań, które ułatwiš i usprawniš codzienne funkcjonowanie kobiet – podkreœla w rozmowie z nami Wielichowska.

Platforma nie będzie w swoich projektach zmieniać istniejšcego kompromisu aborcyjnego. Całoœć ma być wyjœciem z impasu, w którym znalazła się partia po głosowaniu, w którym projekt „Ratujmy kobiety" trafił do kosza.

Konstruktywna dyskusja

Spotkanie klubu w œrodę wieczorem, które dotyczyło konsekwencji głosowania, po którym Marek Biernacki, Joanna Fabisiak i Jacek Tomczak zostali wykluczeni z partii, było wewnętrznie bardzo oczekiwane. Niektórzy nasi rozmówcy z Platformy spodziewali się ostrej kłótni na posiedzeniu w sprawach œwiatopoglšdowych. Władze PO nazywały „technicznym" głosowanie w sprawie obydwu projektów aborcyjnych, z czym nie zgadzało się wielu posłów PO. Zarówno tych, którzy zagłosowali przeciwko, jak i tych, którzy byli nieobecni. – Atmosfera nie była najlepsza – przyznaje nam jeden z polityków partii Grzegorza Schetyny.

Z naszych relacji wynika, że rozmowa na posiedzeniu klubu w œrodę, która zakończyła się wczesnym wieczorem, była konstruktywna i bardzo szczera. – Padły argumenty i przemyœlenia zarówno ze strony bardziej konserwatywnej, jak i bardziej liberalnej – twierdzi poseł PO, z którym rozmawialiœmy. Nasi rozmówcy podkreœlajš, że rozmowa przybliżyła uspokojenie sytuacji w partii, a pomysły zawarte w pakiecie ustaw nie budzš większych kontrowersji.

– Nasza dyskusja była próbš poszukania wewnętrznego konsensusu w tej sprawie – przyznaje jeden z naszych rozmówców.

Biernacki zostanie przywrócony?

Wykluczenie trójki posłów było konsekwencjš głosowania wbrew stanowisku władz PO. Trójka parlamentarzystów głosowała za odrzuceniem projektu Nowackiej. O godz. 20 w czwartek – już po zamknięciu tego wydania „Rzeczpospolitej" – sprawš zajšł się Zarzšd Platformy, który został zwołany z inicjatywy przewodniczšcego partii. Cała trójka skierowała do Zarzšdu pismo, w którym domagała się uzasadnienia wyrzucenia z partii. Wczeœniej politycy PO podkreœlali, że potrzebne jest formalne odwołanie do Sšdu Koleżeńskiego, by posłowie mogli zostać przywróceni.

Ale wewnętrzna stawka całej sprawy stała się tak wysoka, że możliwe sš inne rozstrzygnięcia. Bo aż dziesięciu senatorów PO z konserwatywnej frakcji napisało w tym tygodniu do władz partii list, w którym domagało się przywrócenia Biernackiego i dwójki pozostałych posłów. List był wyraŸnym sygnałem, że sytuacja w partii jest poważna. Niektórzy konserwatywni politycy PO w nieoficjalnych rozmowach przyznawali, że sprawa Biernackiego będzie dla nich ważnym testem, jeœli chodzi o przyszłoœć w ugrupowaniu Grzegorza Schetyny.