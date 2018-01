Rosja: Luksusowa willa szefa FSB

W czasie gdy w biurach opozycjonisty zwalczajšcego korupcję trwajš rewizje, w Rosji wybucha kolejna afera korupcyjna.

Rosyjskim dziennikarzom udało się dotrzeć do informacji, z których wynika, że szef FSB może mieć o wiele większy majštek, niż wynika z jego deklaracji podatkowej. Chodzi o luksusowš posiadłoœć w jednej z najdroższych dzielnic Petersburga, której cena rynkowa może sięgać nawet 300 mln rubli (równowartoœć 18 mln złotych). Rosyjski portal Russiangate twierdzi, że właœcicielem posiadłoœci jest niejaki Aleksandr Bortnikow (szef FSB od 2008 roku). Wynika to z danych Rosrejestru, rosyjskiej służby prowadzšcej ewidencję gruntów i budynków. Intrygujšce – właœcicielem sšsiedniej posiadłoœci jest Siergiej Smirnow, zastępca szefa FSB.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zarówno Bortnikow, jak i Smirnow nie wpisali luksusowych posiadłoœci do swoich ubiegłorocznych deklaracji podatkowych. Z dokumentu złożonego przez szefa FSB wynika, że w 2016 roku zarobił nieco ponad 11 mln rubli (około 660 tys. złotych).

Gdy sprawš zajęły się media, Rosrejestr szybko przeredagował swojš bazę danych. Obecnie w rubryce, gdzie wczeœniej widniały nazwiska właœcicieli willi w Petersburgu, widnieje „brak danych". Kilka godzin póŸniej portal Russiangate został zablokowany, a Roskomnadzor (rosyjski regulator mediów i telekomunikacji) stwierdził, że strona publikowała treœci „nawołujšce do masowych rozruchów".

– To dziwnie, że szef FSB nie dopilnował formalnoœci zwišzanych ze swoim majštkiem. Od jakiegoœ czasu rosyjscy urzędnicy zabezpieczajš się i przepisujš posiadłoœci i aktywa na zupełnie obcych ludzi, by nikt do tego się nie dokopał – mówi „Rzeczpospolitej" Siergiej Mitrochin, jeden z liderów opozycyjnej partii Jabłoko.

Dokopał się do nich opozycjonista Aleksiej Nawalny, który stoi na czele Fundacji na rzecz walki z korupcjš. Od kilku lat opowiada o luksusowych, zagranicznych posiadłoœciach rosyjskich urzędników, blisko zwišzanych z Władimirem Putinem. To on zwrócił uwagę na zegarek rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, którego wartoœć oszacowano na 37 mln rubli (równowartoœć 2,2 mln złotych). Wtedy jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Rosji stwierdził, że dostał ten zegarek od swojej trzeciej żony, łyżwiarki Tatiany Nawki.

Pod koniec grudnia Nawalny opublikował wyniki kolejnego œledztwa na temat wartego 2 mln euro mieszkania w Paryżu, należšcego do drugiej żony Pieskowa. To właœnie we francuskiej stolicy od kilku lat mieszka córka rzecznika Putina Jelizawieta.

Nawalny odnalazł też szwajcarskie i greckie posiadłoœci synów generalnego prokuratora Rosji Jurija Czajki, a także do włoskie winiarnie premiera Dmitrija Miedwiediewa.

– Żadna instytucja tym się nie zainteresowała – twierdzi Mitrochin.

Rosyjskie służby interesujš się natomiast działalnoœciš Nawalnego. Prowadzi swojš kampanię w wielu regionach Rosji mimo, że nie dopuszczono go do wyborów. Nawołuje do bojkotu i protestów. W cišgu ostatnich kilku dni policja przeprowadziła rewizje w jego biurach m.in. w Petersburgu, Jekaterynburgu i Władywostoku.