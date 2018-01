Centrum Analiz Strategicznych powstanie przy rządzie

Waldemar Paruch może pokierować Centrum Analiz Strategicznych – dowiedziała się „Rz".

Powołanie Centrum Analiz Strategicznych jest kolejnym etapem zmian strukturalnych w rzšdzie. To zapowiedŸ z exposé, która przeszła niemal bez echa, ale może mieć bardzo duży wpływ na sprawnoœć nowego rzšdu i to, czy uda się sprawić, że praca ministerstw będzie bardziej efektywna.

Jak mówiš „Rzeczpospolitej" nasi rozmówcy z centrali PiS na Nowogrodzkiej, duże szanse na objęcie tego stanowiska ma prof. Waldemar Paruch, obecnie doradca marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, członek Rady Programowej PiS. – To jeden z prawdopodobnych kandydatów, chociaż jak to zwykle bywa, nic jeszcze nie jest przesšdzone w stu procentach – mówi nam ważny polityk ugrupowania. Paruch jest zwišzany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bez powodzenia startował z listy PiS do Sejmu w 2011 r. i do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Nie tylko strategie

Czym ma się zajmować nowe Centrum Analiz Strategicznych? Premier Mateusz Morawiecki poœwięcił Centrum bardzo krótki fragment swojego wystšpienia. – Nasz rzšd będzie bardzo ambitny w zmienianiu Polski na lepsze. Do tego potrzebna jest między innymi budowa Centrum Analiz Strategicznych. Musimy uczyć się przygotowywać spójne prawo i podejmować decyzje podporzšdkowane długofalowym strategiom rozwojowym – powiedział Morawiecki 12 grudnia. Jak wynika z naszych informacji, cel powołania Centrum Analiz Strategicznych jest znacznie szerszy niż tylko przygotowywanie dokumentów strategicznych dla rzšdu. Ustaliliœmy, że powołanie Centrum to częœć reformy instytucjonalnej, która ma sprawić, że zarzšdzenie Radš Ministrów będzie sprawniejsze.

Centrum ma zbierać dane z ministerstw i przygotowywać na ich podstawie raporty, analizy i materiały o różnym charakterze – nie tylko te długoterminowe, ale też takie, które majš zawierać informacje o bieżšcych zagadnieniach. To ma sprawić, że premier, podejmujšc decyzję, będzie mógł sięgnšć po potrzebne w danej chwili opracowania i analizy.

Nowa jednostka w ramach rzšdu będzie też najpewniej przygotowywać oceny i analizy dotyczšce konkretnych aktów prawnych, które właœnie przygotowuje rzšd.

Kolejnym celem Centrum będzie najpewniej koordynacja działań legislacyjnych oraz przygotowywanie ocen skutków wprowadzenia konkretnych regulacji. Oznacza to, że nowa jednostka będzie miała szersze kompetencje niż zlikwidowane w 2005 r. przez Kazimierza Marcinkiewicza Rzšdowe Centrum Studiów Strategicznych. Ostateczna koncepcja działania Centrum cały czas powstaje, bo np. pracami legislacyjnymi rzšdu zajmuje się istniejšcy Komitet Stały Rady Ministrów oraz Rzšdowe Centrum Legislacji. To nie koniec.

Jak wynika z naszych informacji, Centrum może też zostać wyposażone w narzędzia, które będš działać „w poprzek" ministerstw. To ma – zgodnie z założeniami – sprawić, że przełamywanie resortowoœci i działania ministerstw bez koordynacji z innymi będzie dużo łatwiejsze. Jak twierdzi większoœć naszych rozmówców, powołanie Centrum ma być największš zmianš strukturalnš w rzšdzie od wyborów. I będzie dla procesu tworzenia prawa dużo ważniejsze niż ministerialne roszardy czy przekazywanie różnych działów. Jego powołanie ma stać się faktem w cišgu najbliższych miesięcy.

Na poczštku ma pracować w nim kilkadziesišt osób. Całoœć ma przypominać rozmiarami œredniej wielkoœci departament w ministerstwie. Nie jest jeszcze pewne, jak Centrum będzie umocowane formalnie i strukturalnie.

Zmiany wiceministrów

Rekonstrukcja rzšdu oznacza też zmiany na stanowiskach wiceministrów. Ten proces cały czas trwa. W œrodę oficjalnie nominowany na stanowisko wiceministra w MSWiA został Paweł Szefernaker. Będzie odpowiadał m.in. za administrację, został też pełnomocnikiem rzšdu ds. współpracy z samorzšdem terytorialnym.

We œrodę Piotr WoŸny został wiceministrem w nowym Ministerstwie Przedsiębiorczoœci i Technologii. Ma odpowiadać za walkę ze smogiem, jeden z priorytetów premiera Morawieckiego.

Opozycja już teraz jednak podkreœla, że to największy rzšd w historii, a wiceministrów jest już 106. – To jest Bizancjum – mówił w trakcie debaty budżetowej szef Klubu PO Sławomir Neumann.

– To ulegnie korekcie. Mamy œwiadomoœć tego problemu – powiedział w ubiegły pištek na antenie TVN 24 wicepremier Jarosław Gowin.

