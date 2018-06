Grecja wychodzi z kryzysu. Cipras zakłada obiecany krawat

Premier Grecji Alexis Cipras zapowiadał, że założy krawat dopiero, gdy problem zadłużenia jego kraju zostanie rozwiązany. Słowa dotrzymał,

W tym tygodniu Grecja porozumiała się z kredytodawcami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. 20 sierpni Ateny dołączą do innych państw - Irlandii, Hiszpanii, Cypru i Portugalii, które korzystały z pomocy po kryzysie.

43-letni premier Alexis Cipras obiecał, że założy krawat, gdy Grecja poradzi sobie z kryzysem finansowym. O bardziej oficjalny strój apelowali do szefa rządu Grecji apelowali m.in. premier Włoch Matteo Renzi i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Wczoraj Cipras po raz pierwszy pojawił się oficjalnie w krawacie na spotkaniu politycznych sojuszników.

- Dziś jest ważny dzień dla wszystkich, ale przede wszystkim dla tych, którzy przez osiem lat odczuwali skutki kryzysu - mówił premier Grecji.

Koniec planu ratunkowego dla Grecji

Państwa strefy euro zatwierdziły historyczną umowę, która pozwoli Grecji wyjść 20 sierpnia 2018 r. z trzeciego programu ratunkowego – po zakończeniu ośmioletniej epoki programów ratowania finansów. Ateny od 2010 r. korzystają z pomocy europejskich wierzycieli, od których otrzymali łącznie około 275 mld euro.

Rząd grecki przez ostatnie lata musiał uchwalić wiele aktów prawnych i przeszedł długą drogę, aby dotrzeć do tego momentu. Ateny zobligowały się również do przeprowadzenia reform sektora publicznego, wprowadzenia systemu rejestru nieruchomości, reformy systemu emerytalnego i opieki społecznej oraz wprowadzenie nowego systemu poboru podatków. Od czasu pierwszej pomocy finansowej państwo odnotowało spadek PKB o ponad 25 proc. i zmuszone było do cięcia kosztów w usługach publicznych oraz programach socjalnych. Droga nie była łatwa. – W ciągu tych lat Grecja dwa razy niebezpiecznie zbliżyła się do wyrzucenia ze strefy euro – powiedział unijny komisarz Pierre Moscovici. Czytaj więcej