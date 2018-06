W Argentynie przegłosowano ustawę dopuszczającą aborcję

Izba deputowanych parlamentu uchwaliła ustawę, która dopuszcza usunięcie ciąży do czternastego tygodnia jej trwania. Ustawą zajmie się teraz argentyński Senat.

Za uchwaleniem ustawy było 129 deputowanych, 125 było przeciw.

Obecnie w Argentynie ciąża może być usunięta, jeśli stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiet oraz gdy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu.

O złagodzenie przepisów apelowała Krajowa Kampania na rzecz Prawa do Legalnej, Bezpiecznej i Darmowej Aborcji. Najczęstszym argumentem był statystyki dotyczące wysokiej umieralności wśród kobiet, które decydują się na nielegalne przeprowadzenie zabiegu.

Projekt w sprawie dopuszczeni aborcji przez ponad 10 lat nie był dopuszczony do debaty parlamentarnej. Sytuacja zmieniła się, gdy do władzy doszedł rząd Mauricio Macriego. W marcu tego roku prezydent powiedział, że jest zwolennikiem prawa do życia, jednak kwestia aborcji potrzebuje dojrzałej dyskusji.

Jak podają argentyńskie media, większość senatorów jest przeciw złagodzeniu przepisów w sprawie aborcji i nowe prawo prawdopodobnie nie zostanie wprowadzone. Jeśli będzie inaczej, ustawa trafi do prezydenta.