Zofia Romaszewska: Prezydent łamie konstytucję mniej niż opozycja

- Prezydent znacznie mniej łamie konstytucję niż opozycja łamała - jeżeli już mówimy o jej łamaniu - oceniła doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska.

Zofia Romaszewski powiedziała w rozmowie z RMF FM, że w pełni popiera pomysł organizacji referendum konsultacyjnego, lecz jej zdaniem 15 pytań to zdecydowanie za dużo.

- Powinniśmy na pięciu, siedmiu zakończyć. Proszę pamiętać o jednej rzeczy: te pytania, to są pytania, które powinniśmy byli poznać w moim przekonaniu znacznie, znacznie wcześniej - skomentowała.

- Powinniśmy je byli poznać pół roku wcześniej, przy najmniej żebyśmy mogli już na ten temat się wykłócać, czy to jest dobrze, czy źle - dodała.

Romaszewska dodała, że prezydent Andrzej Duda nie układał tych pytań, ale osoby z jego personelu. - Prezydent jest zadowolony tym, że jest dużo zamieszania wokół tych pytań. Może tak powinno być. Może one powinny tak okropnie krytykowane, to zawsze się wszyscy interesują co tam jest - mówiła.

Doradczyni prezydenta oceniła, że niektóre propozycje nie mają sensu. - Nikt przytomny nie wpisze do konstytucji np. 500+ - powiedziała.