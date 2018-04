Sondaż: Czy już czas zlikwidować subwencje dla partii

Czy należy zlikwidować dotacje i subwencje dla partii politycznych? Polacy nie majš wštpliwoœci – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Według Stanisława Tyszki, wicemarszałka Sejmu, subwencje dla partii politycznych z budżetu państwa sš niesprawiedliwe i niekonstytucyjne, bo takie ugrupowania nie sš instytucjami państwowymi. Obecne przepisy zdaniem polityka Kukiz'15 służš jedynie największym partiom i umacniajš układ, w którym PiS z PO niepodzielnie rzšdzš krajem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Większoœć badanych (69 proc.) uważa, że należy zlikwidować dotacje i subwencje dla partii politycznych. Przeciwnego zdania jest częœciej niż co dziesišty ankietowany. Zdania w tej kwestii nie ma co pišty respondent.

- Częœciej za likwidacjš dotacji i subwencji dla partii politycznych sš mężczyŸni (74 proc.), osoby o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (87 proc.), o dochodzie netto poniżej 1000 zł (73 proc.) oraz ankietowani z miast do 20 tys. mieszkańców (79 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Prof. Jacek Knopek z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu przypomina, że finansowanie partii politycznych wzbudza kontrowersje w wielu społecznoœciach i to na całym œwiecie. Do wyboru mamy trzy opcje: dotacje budżetowe (Europa kontynentalna), dotacje ze Ÿródeł prywatnych (USA) oraz model mieszany (budżetowo-prywatny). - Likwidujšc dotacje i swubwencje z budżetu państwa narażamy się przede wszystkim na zależnoœć polityki od biznesu. Osoba dajšca wsparcie partii politycznej ze Ÿródeł prywatnych oczekiwała będzie spełnienia w zamian okreœlonych celów biznesowych, co wypacza obraz realizmu politycznego. Zdecydowanie wypowiadam się za pozostawieniem dotacji i subwencji z budżetu państwa, gdyż w warunkach polskich brak takich œrodków przyniesie zdecydowanie więcej szkody dla działań politycznych – ocenia prof. Knopek w rozmowie z serwisem rp.pl.

Dziœ o 14.30 rozpatrywany będzie nasz projekt reformy finansowania partii politycznych https://t.co/XP2WaF7FPF pic.twitter.com/hO4hlfL9zd — Stanisław Tyszka (@styszka) 24 lutego 2016