Jacek Kapica: Celem jest Donald Tusk Jacek Kapica Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

- Jak jechałem do prokuratury, to już minister i wiceminister sprawiedliwoœci wystšpili na konferencji prasowej, mówišc jaki to jest sukces, ile jest tomów akt i najważniejsze jest, co Jacek Kapica wie na temat Donalda Tuska - mówił w "Piaskiem po oczach" były wiceminister finansów z rzšdu PO-PSL.

