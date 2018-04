Jakubiak oskarża partię Razem o "kradzież intelektualną", później przeprasza

Marek Jakubiak, poseł Kukiz'15, oskarżył w telewizji Polsat partię Razem o kradzież "pomysłu" powišzania pensji parlamentarzystów z wysokoœciš płacy minimalnej. PóŸniej przeprosił, ale na Twitterze.

Jakubiak w "Œniadaniu Polsat News" opowiedział się za powišzaniem wynagrodzenia dla posłów z wysokoœciš płacy minimalnej. Zarzucił przy okazji partii Razem, że ta skopiowała ten pomysł z propozycji Kukiz'15. PóŸniej powtórzył to jeszcze w kolejnym wywiadzie. - Pragnę przypomnieć, że ja to mówię od miesišca we wszystkich mediach. To typowa kradzież intelektualna, ale czego spodziewać się po socjalistach? - pytał poseł z ugrupowania Pawła Kukiza.

- Zarzucanie nam w tej sytuacji kradzieży intelektualnej jest po prostu bezczelne - stwierdził Adrian Zandberg, przekonujšc, że postulat od dawna znajduje się w programie jego partii. "Jakubiak mówi to "od miesišca"? Zła wiadomoœć: my już w 2015 r. Cieszy nas, że pomysł zdobywa poparcie, ale prosimy skończyć z głupimi oskarżeniami" - czytamy we wpisie Razem na Twitterze. Partia przedstawiła też fragment programu wyborczego i grafiki z 2015 roku, na którym proponuje "ograniczenie wynagrodzenia poselskiego do trzykrotnoœci płacy minimalnej".

- Najpierw Kukizowcy znaleŸli w programie Partii Razem powišzanie płac posłów z płacami obywateli, a dziœ Marek Jakubiak zarzuca nam "kradzież pomysłu". Że Jakubiak to krętacz, nie dziwi - ale naprawdę, sš granice bezczelnoœci - ocenił Adrian Zandberg na swoim koncie na Twitterze.

- Ja nie mam najmniejszego problemu z tym, że Kukiz chce przyjšć postulat Partii Razem. Wręcz przeciwnie, namawiam też do tego pozostałe partie. Ale zarzucanie nam w tej sytuacji kradzieży intelektualnej jest po prostu bezczelne - dodał.

Wieczorem Jakubiak, odpowiadajšc na tweet Razem, przeprosił za swoje słowa.

- Jeżeli to co pokazujecie jest prawdš, to gratuluję pomysłu. W każdym razie nie inspirowałem się Waszymi pomysłami tylko swoimi przemyœleniami. To rozwišzanie powinno być obligatoryjne i uniwersalne. Za pomówienie o kradzież intelektualnš przepraszam - napisał poseł Kukiz'15.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w czwartek zapowiedział, że decyzjš Komitetu Politycznego PiS ministrowie i wiceministrowie zwrócš przyznane im przez byłš premier Beatę Szydło nagrody. Ponadto Kaczyński zapowiedział, że w cišgu dwóch miesięcy PiS obniży wynagrodzenia parlamentarzystów o 20 proc., odbierze premię prezesom spółek Skarbu Państwa i obniży wynagrodzenia prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Decyzje te podyktowane sš wyrażanemu w sondażach niezadowoleniu społecznemu w zwišzku z przyznawaniem wysokich nagród ministrom. Ostatnie sondaże preferencji partyjnych - w tym m.in. sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" - wskazujš na znaczšcy spadek poparcia dla PiS.